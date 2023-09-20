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聯邦醫學小組：孕婦高血壓失調症更普遍 產檢必量血壓

記者張聲肇／綜合報導
孕婦高血壓失調症越來越普遍，聯邦預防醫學服務專案小組19日表示，孕婦每次產檢一定要量血壓。(取自CDC臉書)
孕婦高血壓失調症越來越普遍，聯邦預防醫學服務專案小組19日表示，孕婦每次產檢一定要量血壓。(取自CDC臉書)

聯邦預防醫學服務專案小組(U.S. Preventive Services Task Force，USPSTF)19日表示，孕婦每次產檢一定要量血壓，因為事關胎盤的健康發展，醫生也應提醒孕婦要掌控血壓。

華爾街日報報導，孕婦高血壓失調症愈來愈普遍，是懷孕或產後死亡及其他嚴重併發症的一大促因，罹患率從2007年到2019年幾乎增加一倍，研究人員和醫生認為，肥胖和糖尿病比率增加，以及產子年齡上升，可能都是原因。

2017年的孕婦健康指南僅建議孕婦，為了防止懷孕後期子癇前期症(preeclampsia)，要經常量血壓；小組擴大注意血壓的範圍，把妊娠期高血壓和子癲症也列入高血壓造成的失調症。

巴爾的摩馬里蘭大學社區健康副會長、預防醫學小組成員艾莎‧戴維斯(Esa Davis)說，美國目前有孕婦健康危機。2021年懷孕死亡率為10萬分之32.9(每10萬孕婦死亡數)，比2020年23.8人和2019年20.1人增加甚多，也比其他富裕國家高。

非裔、原住民和阿拉斯加原住民高血壓、懷孕併發症和孕婦死亡率都高於其他族裔。戴維斯說，更新孕婦健康指南的目的，就是要呼籲這三大族群並提供進一步照護。

小組建議刊登於美國醫學會期刊，主要強調產前檢查必量血壓的重要性，也呼籲加強研究、評估其他措施是否必要。

報告說，目前看不出孕婦自己在家量血壓，會比產檢時由醫生測量有效；產後應否在家自行監測血壓的效果亦然。

耶魯大學醫學院婦產科醫學教授、這份報告評論人佩特科(Christian Pettker)說，醫生應有更佳工具，在孕婦的血壓增高、高血壓失調症和子癇前期症出現之前，及早看出來。

報導指出，Thermo Fisher Scientific公司發明的驗血法可幫助醫生斷定，孕婦是否血壓過高，有些微的子癲前期症，可能進一步惡化。Comanche Biopharma正在研發針對某種蛋白質，治療子癲前期症的藥物。

高血壓 醫學 原住民

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