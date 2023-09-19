拜登荒謬妥協或雙贏外交？美伊換囚：60億元換回5位美國公民

左二戴眼鏡者為納馬齊，右一戴口罩者是塔巴茲。(Getty Images)

「5名美國人從伊朗 回家，伊朗換到了59億美元鉅資。」美國與伊朗在討論多時後，於9月18日完成換囚，伊朗釋放其關押的5名美國公民 ，美國付出的交換條件除了同樣釋放5名伊朗籍囚犯外，還包括釋出伊朗被凍結的60億美元資金。5名重獲自由的美國公民於18日搭機啟程返美，而獲釋的5名伊朗人當中2人已抵德黑蘭，另外3人預計不會返國。伊朗總統萊希將換囚一事稱為「人道主義行動」，美國總統拜登 也表示「無辜的美國人得以返家」，伊朗取回59億美元、而美國也成功迎接公民返國，然而看似雙贏的協議，共和黨對拜登政府卻大表不滿，質疑在伊朗對美國及其中東盟友威脅加劇之際，拜登政府卻「協助提振伊朗經濟」。

美伊換囚協議，是經過卡達從2022年2月起居中斡旋，歷經數月的談判後，美國與伊朗終於達成換囚協議，9月18日雙方各自釋放關押的5名囚犯；另外美國也解凍伊朗原被制裁凍結的59億元資金——這筆資金是第三國的南韓原應在2019年支付給伊朗的石油款項，當時美國尚未對此類伊朗石油交易實施制裁。

伊朗近年持續發展武器以及核計畫，美伊兩國之間高度緊張，此時美國政府同意釋出伊朗被凍結的鉅款，無疑將引發質疑聲浪，而針對這筆款項，美國當局表示將存放於卡達銀行的指定用途帳戶中，僅限用於購買藥品、食品等人道主義用途。

而從伊朗獲釋的5名美國公民，從8月中旬自原本被關押的埃溫監獄（Evin Prison，是伊朗政治犯的主要囚禁地）移轉到伊朗首都德黑蘭軟禁，其後在9月18日獲伊朗當局釋放，搭機前往卡達首都杜哈，再從杜哈轉返美國。

獲釋的納馬齊、塔巴茲、沙爾吉三人走下飛機。（路透）

美國總統拜登在該5人抵達杜哈之際，發表聲明表示：

「今天，5名被關在伊朗的無辜美國人終於回家了。」

拜登表示5名美國公民都經歷了「多年的痛苦和不確定性」、呼籲美國人避免前往伊朗，並同步宣布對伊朗前總統阿赫瑪迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）、以及伊朗情報部實施新的制裁，原因是其參與了對美國公民的「錯誤拘留」。

在被伊朗釋放的5人中，有2人的身分並未公布，而美國政府公開資訊的3人分別為：

現年67歲的商人塔巴茲（Morad Tahbaz），塔巴茲擁有美英雙重國籍，2018年在伊朗政府鎮壓環保人士期間，與其他8名伊朗本地環保人士一起被捕；塔巴茲參與的是波斯野生動物基金會（Persian Wildlife Heritage Foundation）的行動，該基金會以攝影機追蹤紀錄瀕危的亞洲獵豹，卻被伊朗政府指控「利用環境計畫來掩飾蒐集資機密資訊」。塔巴茲與其同僚否認指控，而國際特赦組織指出有證據表明塔巴茲等人曾受逼供酷刑。

塔巴茲在2019年被判10年監禁，關押於埃溫監獄，2021年時聯合國人權專家指出他的健康情況在獄中惡化，卻無法獲得適當的醫療。

另外還有現年57歲的納馬齊（Siamak Namazi），納馬齊有美國、伊朗雙重國籍，曾任職杜拜的新月石油公司 （Crescent Petroleum），於2015年10月被伊朗革命衛隊逮捕，關押至今將近8年，他的父親在獲伊朗官員允許探監之後，也於2016年2月被捕，兩人都被伊朗革命法庭以「與敵對國家合作」的罪名，判處10年監禁。2023年1月，納馬齊為抗議美國未能成功讓他及其他雙重國籍人士獲釋，進行為期一週的絕食抗議。

已知身分的第三位獲釋美國公民，則是同樣有伊朗、美國雙國籍的沙爾吉（Emad Shargi），沙爾吉是伊朗裔美國商人，現年58歲，2017年偕妻子從美國移居伊朗，於2018年4月任職於伊朗創投基金Sarava時被革命衛隊拘捕，其後在12月一度得到法庭撤銷間諜指控，但到了2020年11月卻再次被革命法庭傳喚，法庭告知沙爾吉在缺席審判下，被判間諜罪、處以10年監禁。

伊朗總統萊希（左）。(Getty Images)

美伊9月18日完成換囚之後，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）預計出席19日開幕的聯合國大會，他將換囚稱之為「我們和美國之間朝著人道主義行動邁出的一步」，表示此舉有助雙方建立信任——然而，美伊兩國的現況是高度緊張對峙，雙方在伊朗政府發展核計畫一事上陷入爭端，且在烏俄戰爭中，伊朗被白宮直指暗助俄羅斯、提供俄軍數百架無人機用以攻擊烏克蘭。

美國釋放的5名伊朗囚犯，則是被控試圖取得核武及飛彈零件的安薩里（Mehrdad Moein Ansari）、密謀向伊朗非法出口美國商品和技術的卡沙尼（Kambiz Attar Kashani）、向伊朗非法出口實驗室設備的卡夫拉尼（Reza Sarhangpour-Kafrani）、竊取密西根大學敏感航空技術數據的哈桑札德（Amin Hassanzadeh），以及號稱中立專家之名，受雇為伊朗政府進行鄭政宣傳遊說的阿弗拉西亞比（Kaveh Lotfolah Afrasiab）。

喬治城大學卡達校區教授卡姆拉瓦（Mehran Kamrava）向《BBC》評論換囚，指出此事可說是「雙贏」，他說：

「對於拜登來說，他在大選前夕將美國人帶回家；對伊朗來說，伊朗人從美國監獄中釋放，但真正巨大勝利是那將近60億美元資金。」

儘管美國當局堅持60億的資金使用將被嚴格控制，但是萊希對外表示：「這筆錢屬於伊朗伊斯蘭共和國，我們會決定把它花在我們需要的地方。」

《美聯社》分析，萊希的說法，也表明伊朗進行此次換囚的重點，的確是為了資金——一方面，從美國釋放的伊朗囚犯，其被判的監禁刑期遠低於伊朗釋放的美國囚犯；另一方面，聯合國過去就曾警告，伊朗開始以「任意剝奪雙重國籍者自由」的模式，來與西方國家談判，要求釋出伊朗被凍結的海外資產。

拜登政府的換囚決定，在美國國內也引起共和黨的猛烈批評，共和黨人認為拜登政府在伊朗對中東地區威脅加劇的此時，美國當局卻還解凍資金提振伊朗經濟；共和黨籍的美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）指責拜登向「世界上最大的恐怖主義支持者」移轉資金，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也批評拜登「激勵伊朗的不良行為」，至於爭取共和黨提名競選2024美國總統的前總統川普，則將換囚協議稱為「絕對荒謬的交易」。

過去美伊之間換囚的歷史，可追溯回到1979年伊斯蘭革命爆發後，美國大使館人員淪為伊朗政府人質，其後透過交換回到美國；近期美伊的重大交流是2016年時，伊朗與世界大國達成協議，以限制其核計畫來放鬆制裁。