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與伊朗換囚 美5公民抵卡達 伊朗60億資金解凍

編譯莊瑞萌／綜合18日電
五名美國公民18日獲得釋放，自伊朗搭機抵達卡達的杜哈機場，步下航機，其中兩人不願身分曝光。圖為戴著口罩下機的59歲沙爾吉(左)、67歲塔巴茲，與未戴口罩的51歲的納馬齊。(美聯社)
五名美國公民18日獲得釋放，自伊朗搭機抵達卡達的杜哈機場，步下航機，其中兩人不願身分曝光。圖為戴著口罩下機的59歲沙爾吉(左)、67歲塔巴茲，與未戴口罩的51歲的納馬齊。(美聯社)

美國和伊朗官員18日證實雙方換囚，拜登總統已赦免五名因非暴力犯罪而身陷牢獄或等候審判的伊朗公民，伊朗則解除禁令，允許五名美國公民離開伊朗，搭乘的班機已安抵卡達。

另方面，伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)18日前往參加聯合國大會前在德黑蘭機場表示，此趟行程並不會跟拜登會面；他並表示，換囚之舉可望為彼此「建立信任」。

這次換囚行動順利展開，部分原因是拜登同意解凍鉅額的伊朗資產。這次解凍給伊朗的60億美元資金是在2019年美國對此類交易實施制裁之前，當時南韓向伊朗購買石油尚未支付的款項。美方表示，資金轉移到卡達後，將被存在受管制的帳戶內並僅可用於人道物資上，例如藥品和食品。

對此，多數伊朗官員表示同意，但部分強硬派人士堅稱，在沒有證據的情況下，不應該限制伊朗如何使用該筆資金。

五名在伊朗被拘留多年的美國人已順利抵達卡達，稍後將載著他們返美；拜登對此則透過聲明表示，「今天被囚禁在伊朗的五位無辜美國人終於回家了。」

獲釋的美國公民納馬齊(左二)與塔巴茲(右)，在機場與親友擁抱，慶幸歸來。(Get...
獲釋的美國公民納馬齊(左二)與塔巴茲(右)，在機場與親友擁抱，慶幸歸來。(Getty Images)

拜登也對伊朗情報部與前總統艾馬丹加(Mahmoud Ahmadinejad)祭出新制裁；制裁理由為在前美國聯邦調查局(FBI)探員李文森(Bob Levinson)失蹤一事上說謊。

李文森因為中央情報局(CIA)的任務在2007年前往伊朗基希島(Kish Island)離奇失蹤；李文森被假定已經死亡。伊朗至今未承認逮捕李文森。

萊希預計本周會在聯合國大會上發表談話，他在出發前說，「沒有規畫要跟美國領導人會面或談判，我們沒有計畫要跟他們會面。」他還表示，出席聯合國會議將有機會向世界說明，某些特定國家與世界強權對伊朗持有的「惡意」態度，但他並未指名道姓是誰。

雖然近幾個月，伊朗與美國就恢復2015年核協議談判的路線圖細節已透過書面方式交換意見，但伊朗與世界大國的對話進度目前仍陷入膠著，該路線圖包括，若伊朗限制發展核計畫的情況下，外界可望解除對伊朗的制裁。

另外，萊希在接受CBS新聞節目「60分鐘」專訪時則表示，美國不值得信任，並要求美方保證不會再跟前總統川普於2018年一樣又退出核談判協議。他說，伊朗會針對美國於2020年1月空襲巴格達造成伊朗革命衛隊最高司令蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遭殺害一事討回公道。

伊朗 拜登 聯合國

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