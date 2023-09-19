與伊朗換囚 美5公民抵卡達 伊朗60億資金解凍

五名美國公民18日獲得釋放，自伊朗搭機抵達卡達的杜哈機場，步下航機，其中兩人不願身分曝光。圖為戴著口罩下機的59歲沙爾吉(左)、67歲塔巴茲，與未戴口罩的51歲的納馬齊。(美聯社)

美國和伊朗 官員18日證實雙方換囚，拜登 總統已赦免五名因非暴力犯罪而身陷牢獄或等候審判的伊朗公民，伊朗則解除禁令，允許五名美國公民離開伊朗，搭乘的班機已安抵卡達。

另方面，伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)18日前往參加聯合國 大會前在德黑蘭機場表示，此趟行程並不會跟拜登會面；他並表示，換囚之舉可望為彼此「建立信任」。

這次換囚行動順利展開，部分原因是拜登同意解凍鉅額的伊朗資產。這次解凍給伊朗的60億美元資金是在2019年美國對此類交易實施制裁之前，當時南韓向伊朗購買石油尚未支付的款項。美方表示，資金轉移到卡達後，將被存在受管制的帳戶內並僅可用於人道物資上，例如藥品和食品。

對此，多數伊朗官員表示同意，但部分強硬派人士堅稱，在沒有證據的情況下，不應該限制伊朗如何使用該筆資金。

五名在伊朗被拘留多年的美國人已順利抵達卡達，稍後將載著他們返美；拜登對此則透過聲明表示，「今天被囚禁在伊朗的五位無辜美國人終於回家了。」

獲釋的美國公民納馬齊(左二)與塔巴茲(右)，在機場與親友擁抱，慶幸歸來。(Getty Images)

拜登也對伊朗情報部與前總統艾馬丹加(Mahmoud Ahmadinejad)祭出新制裁；制裁理由為在前美國聯邦調查局(FBI)探員李文森(Bob Levinson)失蹤一事上說謊。

李文森因為中央情報局(CIA)的任務在2007年前往伊朗基希島(Kish Island)離奇失蹤；李文森被假定已經死亡。伊朗至今未承認逮捕李文森。

萊希預計本周會在聯合國大會上發表談話，他在出發前說，「沒有規畫要跟美國領導人會面或談判，我們沒有計畫要跟他們會面。」他還表示，出席聯合國會議將有機會向世界說明，某些特定國家與世界強權對伊朗持有的「惡意」態度，但他並未指名道姓是誰。

雖然近幾個月，伊朗與美國就恢復2015年核協議談判的路線圖細節已透過書面方式交換意見，但伊朗與世界大國的對話進度目前仍陷入膠著，該路線圖包括，若伊朗限制發展核計畫的情況下，外界可望解除對伊朗的制裁。

另外，萊希在接受CBS新聞節目「60分鐘」專訪時則表示，美國不值得信任，並要求美方保證不會再跟前總統川普於2018年一樣又退出核談判協議。他說，伊朗會針對美國於2020年1月空襲巴格達造成伊朗革命衛隊最高司令蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遭殺害一事討回公道。