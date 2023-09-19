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美國以錢換囚 從1981年人質危機至今 與伊朗外交難突破

記者顏伶如／綜合報導
五名美國公民18日獲得釋放，自伊朗搭機抵達卡達的多哈機場，步下航機，其中兩人不願身分曝光。(Getty Images)
五名美國公民18日獲得釋放，自伊朗搭機抵達卡達的多哈機場，步下航機，其中兩人不願身分曝光。(Getty Images)

遭美國凍結的60億伊朗資金從瑞士轉至卡達帳戶後，美國與伊朗18日完成換囚行動，各自換回五名被拘留公民；美聯社分析，美國釋出凍結資金讓換囚得以完成，可見美伊之間外交斡旋仍像以前一樣，有無法突破的限制。

先前有反對人士對華府提出警告，呼籲不要跟德黑蘭換囚；報導指出，1981年伊朗人質事件落幕可以做為這次換囚行動的對照。

1979年11月，伊斯蘭基本教義派學生占領美國駐德黑蘭大使館，挾持外交官員和平民共計62名美國公民為人質，直到444天後才放人。

美聯社報導，伊朗人質事件發生至今40多年來，美伊之間的外交管道迄今仍有無法突破的相同限制，兩國官員如今交涉換囚時，仍使用著與當年一樣的語言。

不過，與40多年前不同的是，伊朗目前面臨內部壓力。2022年，22歲庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)因違反服裝規定被捕，結果在拘留期間喪生，引發全國示威，今年9月16日就是艾米尼死亡周年。

西方世界如今面臨的伊朗，濃縮鈾計畫已經提升到接近武器等級，有足夠的材料可以製作數枚原子彈；而美國與伊朗之間的整體關係緊張，似乎沒有和緩的可能。

美聯社分析，當前情勢底下，金錢成了能讓換囚得以進行的渠道。2015年核子協議瓦解之後，伊朗就遭西方國家制裁，雖然設法偷賣原油到國外，伊朗經濟卻受到重挫。

對美國這次換囚手段提出批評的反對人士說，讓伊朗取得被凍結的60億資金，彷彿就像交贖金一樣；伊朗拿到這筆資金之後，購買必需品倘若尚有餘額，可能用來資助中東地區的民兵，或者用來發展伊朗核子計畫。

卡特政府當年透過阿爾及爾協議(Algier Accords)為1979年美國大使館遭挾持人質展開交涉時，也曾被批評為交贖金。當時的副總統孟岱爾(Walter Mondale)曾說：「我們連一角錢都不會花，屈服於要讓人質歸來。」

國務院發言人米勒(Matthew Miller)上周則說：「沒人給伊朗錢。這些是伊朗的錢。」

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