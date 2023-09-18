「未料71歲…」 嬰兒潮變遊民日增 大蕭條後罕見此景

老年人是遊民人口中成長最迅速的族群，在整體遊民中占比愈來愈高。（Getty Images）

華爾街日報報導，美國人口邁向高齡化，代表著愈來愈多依賴固定收入過日子的民眾，由於住房開銷走高及其他經濟因素而變得不堪負荷，如此景象是經濟大蕭條(Great Depression)以來不曾出現的。

茱蒂‧薛洛德(Judy Schroeder)原本住在佛州 高檔退休 社區，疫情期間公寓大樓轉賣給新業主，房租每月增加500元。她失去兼職工作，存款極少，靠著每月社安金支票收入過活，只得搬出公寓暫時投靠親友。薛洛德打了數百通電話洽詢拿波里(Naples)、佛州西南部房東，卻找不到租得起的房子。她申請低收入住房補助券，考慮萬一迫不得已，只能以2004年份的轎車為家。

她說：「我從沒想到在71歲的時候，會落得如此地步。」

聯邦住房與城市發展部官員說，老年人是遊民 人口中成長最迅速的族群，在整體遊民中占比愈來愈高。

報導指出，戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)曾以多種方式改變美國社會，如今則對無家可歸現象帶來影響。數量可觀的老年人流落街頭或住進遊民收容中心，讓醫院及其他急難服務機構任務變得複雜，成本提高。人道危機則演變成公共政策危機，費用由納稅人埋單。

住房開銷一路漲，對於靠社安金過生活、已離開職場的老年人來說，打擊尤其重大。收費低廉、有輔助看護的養老機構(assisted living facilities)數量本來就長期不足，無法容納人數龐大的嬰兒潮世代，近幾年則因人力短缺、財務問題而紛紛關門。家人居住地點分散也讓老年人能夠依靠的支援變少。

某些學者指出，目前60多歲的嬰兒潮世代，成年時期連續遇到兩次經濟衰退，導致個人財富留下永久衝擊，許多人服務的機構後來不再提供退休俸。這些財務狀況原本就相對較不穩定的嬰兒潮世代，如今逐漸步入退休。