生活成本調整3.2% 2024社安金估平均月增57.3元

2024年社安金生活成本調整(COLA)約為3.2%，退休族每個月社安金支票將比今年平均增加57.30元。（Getty Images）

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)最新估計，2024年社安金 生活成本調整(COLA)約為3.2%，退休族每個月社安金支票 將比今年平均增加57.30元。

「老年人聯盟」社安金與紅藍卡政策分析師瑪麗‧強森(Mary Johnson)說，「老年人聯盟」的推算是以目前退休族領取社安金支票平均金額1790元為基準，數字比社會安全署(SSA)公布的1837元略低，因為後者除了勞工退休後可領福利之外，還把配偶福利、受撫養福利等也計算在內。

受到通膨影響，社安金生活成本調整在2023年高達8.7%，僅有3.2%的2024年調整幅度看起來縮水甚多。不過，強森說，過去20年來，每年社安金生活成本調整平均只在2.6%左右，因此3.2%還是超過平均值。

關於2024年社安金生活成本調整，退休族有三大注意事項：

一、正式版本的2024年社安金生活成本調整將於10月公布：

官方版本的計算將以今年7月、8月、9月的都市受薪階級消費者價格指數(CPI-W)為根據。

二、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)B部分(Part B)看診保險保費 ，將受到社安金生活成本調整影響：

B部分保費通常直接從社安金支票扣除，保費每年調整。目前每月保費164.90元，2024年估計將調至174.80元。

三、想在今年開始申領社安金者最好三思：

接近領取社安金年齡門檻的民眾，可能想在今年提出申請，以便獲得生活成本調整8.7%新高紀錄的好處。但專家指出，應衡量個人財務狀況，爭取每個月領取社安金支票最高額度。強森便說，通膨高漲讓各種開銷變貴，尤其是住房、食物、醫療等，「沒有人因為8.7%生活成本調整而致富」。