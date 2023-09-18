紐時：美中情報戰升高 台灣為重點議題

總統拜登（左）2021年11月在白宮西廂與中國國家主席習近平隔空視訊對話。（美聯社）

紐約時報報導，美中情報戰正在升高，雙方都想了解兩大諱莫如深的問題，亦即對方領導高層的真正意圖，以及對方握有哪些軍事和科技能力，其中最重要莫過於台灣議題。分析家認為，這是最可能導致美中兩強開戰的引爆點。

美國中情局(CIA)局長伯恩斯2月曾在華府喬治城大學活動中指稱，根據美方情報，中國國家主席習近平已下令解放軍 在2027年前為侵台做好準備。但美國及其友邦至今卻似乎並沒有相關具體情資。解放軍犯台的問題一體兩面，中方在意的則是美國總統拜登 自2021年1月就任以來，已四度宣告美軍屆時將協防台灣。

然而，拜登是不是認真的，以及美國領導高層是否計畫使中國永遠無法拿下台灣？這兩項問題據信是中國對美情報工作的焦點。

由於欠缺對美中高層意圖的實際情報，使兩國官員聚焦情蒐對方軍事能力情資。例如美方就加強對中國軍事基地的空中監視。

紐時報導，幾位美國前情報官員說，中國情報人員近數十年來已滲透台灣政府許多部門，現正試圖知悉拜登政府為台灣提供哪些旨在抵禦解放軍的武器系統，以及提供台軍那些祕密訓練，也想得知美國與其亞洲盟邦間愈來愈多軍事合作的詳情。

國會眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格直言，基於美方在美軍基地四周所見，以及中方的網路駭客活動，他猜測中國間諜 活動皆衝著台灣來。其他美國官員也提到，中國亟欲了解美國戰備狀況，正是中方監視全美軍事基地的主因。最近其若干間諜活動似乎集中於將在台海衝突時扮演重要角色的美軍基地。

不過，情蒐工作本身未必是雙方開戰的前奏，其實可能是真槍實彈大戰的替代品，這在美蘇冷戰時期常見。

美國國家情報總監海恩斯3月曾向國會表示，中國目前並不想為了台灣開戰。根據美方評估，北京現在仍認為，藉由預防美中緊張陷入惡性螺旋，維持雙邊關係穩定對其最有利。