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為「拜習」舊金山會面暖身？蘇利文突與王毅會談

編譯潘勛／綜合17日電
中國外交部長王毅（右）16至17日在馬爾他與白宮國家安全顧問蘇利文（左）舉行多輪會晤。(取材自中國外交部網站)
中國外交部長王毅（右）16至17日在馬爾他與白宮國家安全顧問蘇利文（左）舉行多輪會晤。(取材自中國外交部網站)

白宮17日宣布，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)16、17兩日在馬爾他與中共中央外事辦主任兼外交部長王毅會晤，談論俄烏戰爭、台灣等議題，兩人同意並致力於維持雙邊溝通管道暢通；路透指出，蘇利文突與王毅集會，可能與推動美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行「拜習會」有關。

紐約時報報導，白宮高級官員表示，蘇利文重申美方關切中國解放軍最近環繞台灣的軍事等其他脅迫行動，另表示任何爭執或衝突必須和平解決。

中國外交部說，王毅強調，台灣問題是中美關係第一道不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。

蘇利文另強調，中方不可在俄烏戰爭中試圖支援俄國；美國情報界自去年冬季起便評估，中國考慮軍援俄國總統普亭，美方自2月下旬起宣布情報所得，以此與中方對峙。白宮官員表示，中方迄今克制，並未給俄方重要武器。

中國外交部指出，雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討進一步支持和便利兩國人員往來等措施。

今年亞太經合會(APEC)高峰會將於11月在舊金山舉行，路透指出，王毅突然與蘇利文舉行多輪會晤，可能跟推動習近平與拜登在舊金山舉行「拜習會」有關。

但紐約時報認為，依中國政府及中共內部最近情勢發展，讓人質疑拜習會能否進行。北京高層最近傳出連番整肅，美方上周判定，中國國防部長李尚福已因貪腐接受調查之中；李尚福自8月下旬便未公開露面。另外，習近平7月突然拔掉外交部長秦剛，讓王毅回鍋操持舊務。

美中之間諜報戰極為廣泛，美方情報界一直努力想由中國高層最近發生的衝突，探知重大涵義。

自今年初發生疑似中方偵察氣球飄浮到美國領空、引發譁然之後，拜登試圖穩定雙邊關係，曾派國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多相繼訪中，蘇利文5月也曾與王毅在維也納會面。

但近幾周，美方表示不指望中國短期間會派內閣等級官員前來華府，因此把焦點放在11月APEC高峰會，由拜登與習近平舉行會外會；但美方強調，不敢確定拜習會能否舉行，不到最後一刻，中方經常不在重要外交集會上給出重大承諾，總是想影響對手國。

王毅 蘇利文 拜登

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