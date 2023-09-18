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「美版戰狼」連諷習近平惹議 伊曼紐：重點是中國政府不透明

編譯潘勛／綜合17日電
美國駐日大使伊曼紐，最近連續推文點名中國領導人的行事作風，頗有美國版外交戰狼之風。(美聯社)
美國駐日大使伊曼紐，最近連續推文點名中國領導人的行事作風，頗有美國版外交戰狼之風。(美聯社)

美國駐日大使伊曼紐(Rahm Emanuel)近來對中國國家主席習近平連連開砲，說習經濟方面調和失當、外交政策失敗、想耍權謀但政府一團糟；伊曼紐簡直像美國外交戰士，也走中方「戰狼」外交套路，在外交界誠為異數；伊曼紐指出，來質問他反而失焦，未能注意中國對全世界都不透明。

華爾街日報(WSJ)報導，習近平用不著擔心中國內部有反對派批評他，但在距中國不遠的日本，伊曼紐頻頻出拳，針砭中國的經濟困境、高官頻頻失蹤，發言既辛辣又尖銳如刺。

伊曼紐最新一擊是15日在X平台(前推特)發文，以連續三個問號，懷疑中國國防部長李尚福沒現身各類集會「是否軟禁在家」。一周之前，伊曼紐名列中國境外最早注意到李尚福失蹤的人。他指出，習近平團隊愈來愈像英國偵探小說家阿嘉莎克莉絲蒂(Agatha Christie) 的小說「無人生還」(And Then There Were None)了。

伊曼紐另表示，中國部長們的失業率，只怕要超越中國青年今夏失業率的21%。

63歲的伊曼紐是民主黨前國會議員、歐巴馬總統的幕僚長、芝加哥市長，生涯大多在崎嶇顛簸的美國政壇打滾，攻擊對手是家常便飯，他的言詞在美式選舉背景裡聽來很自然。

但是在外交界，直接點名外國元首來發話，哪怕是敵國的，都極不尋常；諷刺、揶揄而凸顯他國內政問題，也是一樣。

也常在X平台發言的東京政論家三浦瑠麗表示，她生怕伊曼紐援用始於中國的「戰狼外交」，反而投中方所好；三浦表示，「要小心自己變得跟敵人很像，有其風險，剛好掉入敵人挑選的戰場」。

伊曼紐15日受訪表示，批評他反而規避真正的問題，便是北京對任何命題，如高官失蹤、新冠疫情的起源，都噤口不說。

伊曼紐反問表示，現在中國何以不再對全世界透明一些？中方現做的一切，一以貫之便是詐欺與欺騙，這對世界領袖是無法接受的。

因日本排出福島核電站處理後的水，而遭中國抨擊為把太平洋當成自家汙水道。伊曼紐9月初與訪日的眾院議長麥卡錫在東京召開聯合記者會，麥卡錫砲轟習近平背對全世界，定要付出代價。

而伊曼紐則說，習近平最偉大的經濟成就，就是青年失業率30%；而這一點，要是他，絕不敢寫入自己的生平、履歷。

習近平 麥卡錫 李尚福

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