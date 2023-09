「美版戰狼」連諷習近平惹議 伊曼紐：重點是中國政府不透明

美國駐日大使伊曼紐,最近連續推文點名中國領導人的行事作風,頗有美國版外交戰狼之風。(美聯社)

美國駐日大使伊曼紐(Rahm Emanuel)近來對中國國家主席習近平 連連開砲,說習經濟方面調和失當、外交政策失敗、想耍權謀但政府一團糟;伊曼紐簡直像美國外交戰士,也走中方「戰狼」外交套路,在外交界誠為異數;伊曼紐指出,來質問他反而失焦,未能注意中國對全世界都不透明。

華爾街日報(WSJ)報導,習近平用不著擔心中國內部有反對派批評他,但在距中國不遠的日本,伊曼紐頻頻出拳,針砭中國的經濟困境、高官頻頻失蹤,發言既辛辣又尖銳如刺。

伊曼紐最新一擊是15日在X平台(前推特)發文,以連續三個問號,懷疑中國國防部長李尚福 沒現身各類集會「是否軟禁在家」。一周之前,伊曼紐名列中國境外最早注意到李尚福失蹤的人。他指出,習近平團隊愈來愈像英國偵探小說家阿嘉莎克莉絲蒂(Agatha Christie) 的小說「無人生還」(And Then There Were None)了。

伊曼紐另表示,中國部長們的失業率,只怕要超越中國青年今夏失業率的21%。

63歲的伊曼紐是民主黨前國會議員、歐巴馬總統的幕僚長、芝加哥市長,生涯大多在崎嶇顛簸的美國政壇打滾,攻擊對手是家常便飯,他的言詞在美式選舉背景裡聽來很自然。

但是在外交界,直接點名外國元首來發話,哪怕是敵國的,都極不尋常;諷刺、揶揄而凸顯他國內政問題,也是一樣。

也常在X平台發言的東京政論家三浦瑠麗表示,她生怕伊曼紐援用始於中國的「戰狼外交」,反而投中方所好;三浦表示,「要小心自己變得跟敵人很像,有其風險,剛好掉入敵人挑選的戰場」。

伊曼紐15日受訪表示,批評他反而規避真正的問題,便是北京對任何命題,如高官失蹤、新冠疫情的起源,都噤口不說。

伊曼紐反問表示,現在中國何以不再對全世界透明一些?中方現做的一切,一以貫之便是詐欺與欺騙,這對世界領袖是無法接受的。

因日本排出福島核電站處理後的水,而遭中國抨擊為把太平洋當成自家汙水道。伊曼紐9月初與訪日的眾院議長麥卡錫 在東京召開聯合記者會,麥卡錫砲轟習近平背對全世界,定要付出代價。

而伊曼紐則說,習近平最偉大的經濟成就,就是青年失業率30%;而這一點,要是他,絕不敢寫入自己的生平、履歷。