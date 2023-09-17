侯友宜：台灣安全不能指望他人、全民防衛意識不夠

國民黨總統參選人侯友宜15日參加在「外交關係委員會（CFR)」餐會與座談。(取材自侯友宜臉書)

國民黨 總統參選人侯友宜 16日接受彭博專訪，提出要「以實力確保和平、以交流增進理解」，台海要以對話降低風險，讓台灣扮演促進和平者、風險降低者，讓台海安定、台灣安全、世界安心。

侯15日拜會美智庫外交關係委員會(CFR)時表示，CFR報告中，台海危機連續三年被列為全球潛在衝突第一級，兩岸應加強對話，增進功能性互動，才能降低爆發衝突的危險，這不僅能夠讓台灣遠離戰爭，也有助區域與全球穩定與繁榮。

與會的哈佛甘迺迪學院學者余文琦表示，侯友宜在會中直指，台灣的問題在全民防衛意識不夠，並指當選後，後備部隊要加強，國防預算 要提升支援兵力，也要讓美國人覺得「和之前的國民黨不太一樣」。

侯友宜引述CFR「預防優先次序調查」年度報告說，自2021年起，台海危機連三年被列為全球潛在衝突第一級／最高優先，這代表一旦兩岸爆發軍事衝突，將嚴重衝擊美國的國家利益，台海局勢牽一髮動全身，與印太區域秩序息息相關。

與會人士說，侯提到蔡英文總統將兵役役期從四個月恢復到一年，並表達關鍵問題在全民對威脅認知不夠，關鍵不在兵役長短，而是面臨多少威脅，威脅的不只是台灣，也包含周邊區域，候友宜表示，民進黨執政下，並未讓民眾感受到威脅與危險，而是認為台灣會受到幫助，憂患意識不足，但台灣自身安全不能指望他人，應透過提升國防預算、加強後備部隊等各項政策，讓全民了解軍事安全威脅。

侯友宜表示，他深信事在人為，此行最重要目的就是向各方闡述如何建構台灣足夠的能力，以實現讓全世界都安定的願景，盼與美國各界多接觸，讓各方知道，台灣未來領導人態度堅定，有信心與美國和全球各國站在一起，解決國際社會問題。