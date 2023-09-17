新冠肺炎流感化 疫苗往後不叫「補強針」了

由於新冠疫情已經流感化，新推出的疫苗也不叫做「補強針」，就稱為新冠疫苗。(路透)

官員強調，即將推出，半歲以上的人都該接種的「新的新冠疫苗 」不叫補強疫苗。為什麼？ 因為疫情 流感化，以後可能每年都要推出「新版」新冠疫苗，針對最新變種的病毒設計，所以不再叫補強針。

聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗顧問委員會委員托爾波特(Keipp Talbot)說，「再見，補強疫苗，因為我們不再提供補強針。」官方的稱呼是「2023-2024新冠疫苗，」簡稱「更新版新冠疫苗。」

托爾波特14日在美國傳染病學會主辦的會議上說，「我們開始把新冠疫情大流行當做流行感冒看。流感(病毒株)年年改變，我們每年推出新疫苗，不是每年『補強』疫苗。」

由於新冠疫情已經流感化，新推出的疫苗也不叫做「補強針」，就稱為新冠疫苗。(美聯社)

年紀六個月以上的美國人，不論之前打過哪種疫苗，或有沒有打過新冠疫苗，CDC都建議接種莫德納或輝瑞的2023-2024新冠疫苗。

食藥局 的外部顧問今年1月就建議把「補強疫苗」的稱呼改掉，因為多數美國人接種過針對新冠「原始病毒株」疫苗兩三劑後，藥廠推出林林總總的「補強」疫苗，按各種年齡層和先前接種過的疫苗，區分接種時間和劑量。

結果，不但病人自己搞不清楚，連醫生、護士都難分辨要替病人施打的「補強」疫苗到底夠不夠「新版」。而初次接種的人，又需從「原始版」疫苗打起，才能後續「補強」，搞得醫病一團亂。

食藥局4月開始「單純化」，逐步淘汰原始版新冠疫苗，讓多數人不用面對「原始版還是補強版」的困擾。後來，食藥署宣布11日起核准施打針對XBB.1.5變種株的「最新處方」疫苗的新聞稿，就不提「補強針」這個字眼。

食藥局發言人14日說，「謹在此澄清，新的疫苗不可視為『補強疫苗』，而是針對2023-2024秋季與冬季更新的新處方。」白宮、衛生部等聯邦政府單位也紛紛跟進，不提「補強」兩字。