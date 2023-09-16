最新民調：太老了…拜登連任最大罩門

最新民調指出，總統拜登 尋求連任的機會，會因為其年齡、經濟及對罪案等議題而受到威脅，為前總統川普 重返白宮創造了條件。

由路透與益索普(Reuters/Ipsos)做的最新民調發現，80歲的拜登與77歲的川普同獲39%支持，有20%受訪者尚未決定。

在議題方面，民主黨 候選人最大的優勢是，絕大多數支持墮胎權的選民支持；共和黨的「大票倉」則是關切犯罪率的選民。

在2020年的選舉，川普在僅占微弱優勢的七個州裡，現在的支持率更進一步擴大，它們分別是喬治亞、亞利桑納、威斯康辛、賓州、北卡羅來納、內華達及密西根州，川普以41%的支持率領先拜登的35%。

此外，拜登也面臨失去獨立選民支持的風險，在2020年選舉，他獲獨立選民的決定性支持，但現在的民調指出，川普在獨立選民的支持率為32%，拜登為30%，有38%尚未決定。由於離2024選舉還有一段長時間，拜登仍有機會挽回局面。

然而大多數選民對拜登的年齡及他是否適合擔任總統表示擔憂。77%受訪者(包括65%的民主黨受訪者)認為拜登太老了，無法勝任總統，只有39%的受訪者說拜登頭腦仍然敏銳，適合擔任總統。

相比之下，56%受訪者認為川普年齡太大，不適合擔任總統；同時又有54%的受訪者表示他頭腦清晰，足以應對總統職位的挑戰。

兩黨選民都關心犯罪問題， 88%受訪者(包括絕大多數共和黨人、民主黨人及獨立人士)表示，犯罪率將是他們投票決定的一個重要問題。

此外，共和黨還受惠於犯罪議題，獨立人士在這問題上支持共和黨為34%，22%支持民主黨 。

經濟問題也令選民感到擔憂，73%表示他們現在的經濟狀況，與新冠疫情前差不多或更惡劣，只有35%預期明年會更好。