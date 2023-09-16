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大學校園過招 拜登、川普競搶年輕關鍵票

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(右)14日赴愛阿華州觀看愛大與愛州大的美式足球比賽，賽前他先到愛阿華州立大學校園，向歡迎的學生擲出一個球。(美聯社)
前總統川普(右)14日赴愛阿華州觀看愛大與愛州大的美式足球比賽，賽前他先到愛阿華州立大學校園，向歡迎的學生擲出一個球。(美聯社)

年輕選民對2024年大選結果有關鍵影響，拜登總統與前總統川普各以不同方式爭取年輕族群。

拜登身為美國史上最高齡的現任總統，爭取明年能夠成功連任，白宮面臨的主要挑戰便包括如何吸引大學生支持。副總統賀錦麗未來幾周便將走訪多所大學與學生座談，針對年輕選民展開拉票行程。

副總統賀錦麗(右)造訪七州的大學校園，展開「為我們的自由而戰大學之旅」，圖為14...
副總統賀錦麗(右)造訪七州的大學校園，展開「為我們的自由而戰大學之旅」，圖為14日她在維吉尼亞州漢普頓大學與學生座談。(美聯社)

美聯社報導分析，年輕選民政治立場偏向左派，可是投票率卻偏低，競爭激烈的選戰裡，勝負差別只在幾個百分點之內，年輕選票的動態對於選舉結果具有重大影響。

川普在共和黨初選民調一路領先，同樣也在積極爭取年輕選民支持，上周末便參觀了愛阿華州立大學(Iowa State University)，把有著親筆簽名的足球拋擲給Alpha Gamma Rho兄弟會群眾，還出席愛阿華州立大學出戰愛阿華大學(University of Iowa)的美式足球比賽。

川普說：「年輕人喜歡川普。」

川普競選團隊媒體顧問布拉班德爾(John Brabender)說，川普會現身於有影片能在社群媒體曝光的活動，例如7月間參加拉斯維加斯的綜合格鬥(mixed martial arts)比賽。

布拉班德爾說，YouTube與TikTok是年輕人的重要平台，競選團隊的目標是推出足夠有趣、能夠獲得分享的內容。

報導指出，吸引年輕民眾注意並不容易，但川普的知名力仍然頗為有效。就讀愛阿華州第摩因(Des Moines)德雷克大學(Drake University)的21歲大四學生蓋文(Isaac Gavin)便說，會知道共和黨正在舉辦初選，都是因為川普有參加的關係。

蓋文說：「我甚至不知道有哪些人參加初選，好像滿多人的。讓人搞不清楚。」

曾為2012年共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)，日前宣布將從猶他州聯邦參議員職務退休。羅穆尼對媒體說，不認為川普可以爭取到新一代年輕人。他說，必須成功爭取到年輕票，共和黨才有未來，「但現在並沒發生」。

川普 共和黨 愛阿華州

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