汽車工會萬人大罷工 拜登急派大員協調

聯合汽車工人工會15日開始對三大車廠展開罷工，這是史上首次針對三大車廠同時罷工。圖為汽車工人在底特律參加造勢大會。(美聯社)

聯合汽車工人工會(United Auto Workers, UAW)15日發動美國首次同時影響三大車廠通用汽車(General Motors)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)的罷工 ，近15萬名UAW會員中已有約1.3萬人參加；拜登 總統也站在勞方喊話，建議車廠分享創紀錄利潤，他雖未親自到場但派遣助理史柏靈(Gene Sperling)和代理勞工部長蘇維思(Julie Su)前往底特律協調。

美聯社報導，工人們尋求四年內工資全面提高46%；通用、福特願意加薪20%，斯泰蘭蒂斯則提出17.5%。除了加薪，工會談判代表還要求恢復生活費津貼、結束工廠的不同工資等級、每周工作32小時但支薪40小時、增加退休員工養老金等等。

2007年金融海嘯前期時，車廠工人們放棄了這些福利，UAW也為了幫助公司度過財務困難才設立工資等級。許多工人表示是時候收回讓步，因為這些車廠正賺取巨額利潤，領導層的薪酬也在飆升。

UAW主席范恩(Shawn Fain)承認工會的要求很大膽，但表示車廠有能力承擔，駁斥資方所謂「和解過於昂貴，將迫使車輛漲價」的說法，稱勞動力僅佔車輛成本的4%至5%。

UAW希望在不引起產業與經濟波動的情況下對資方形成壓力，首先罷工並未針對皮卡車和大型SUV等大搖錢樹，范恩稱罷工不會損害經濟，只會破壞那些億萬富翁的口袋。「勞動人民並不害怕，怕的是企業媒體、白宮 和這些公司。」

罷工也僅在三大車廠中各挑一個裝配廠進行，通用在密蘇里州溫茨維爾市(Wentzville)的組裝廠約有3600人參加、福特在密西根州沃倫市(Warren)的卡車組裝廠約3000人、斯泰蘭蒂斯在俄亥俄州托雷多市(Toledo)的吉普車廠約5800人。

拜登在白宮發言稱沒有人想看到罷工，但尊重工人在集體談判制度下的罷工權利，他也理解工人的挫敗感，鼓勵雙方領導人盡可能長時間留在談判桌上。拜登表示支持UAW提高工資的努力，因為這些合約可以為整體經濟(產業)定下標準，讓每個人工資都能提高、福利也加強。