我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

汽車工會萬人大罷工 拜登急派大員協調

編譯廖振堯／綜合15日電
聯合汽車工人工會15日開始對三大車廠展開罷工，這是史上首次針對三大車廠同時罷工。圖為汽車工人在底特律參加造勢大會。(美聯社)
聯合汽車工人工會15日開始對三大車廠展開罷工，這是史上首次針對三大車廠同時罷工。圖為汽車工人在底特律參加造勢大會。(美聯社)

聯合汽車工人工會(United Auto Workers, UAW)15日發動美國首次同時影響三大車廠通用汽車(General Motors)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)的罷工，近15萬名UAW會員中已有約1.3萬人參加；拜登總統也站在勞方喊話，建議車廠分享創紀錄利潤，他雖未親自到場但派遣助理史柏靈(Gene Sperling)和代理勞工部長蘇維思(Julie Su)前往底特律協調。

美聯社報導，工人們尋求四年內工資全面提高46%；通用、福特願意加薪20%，斯泰蘭蒂斯則提出17.5%。除了加薪，工會談判代表還要求恢復生活費津貼、結束工廠的不同工資等級、每周工作32小時但支薪40小時、增加退休員工養老金等等。

2007年金融海嘯前期時，車廠工人們放棄了這些福利，UAW也為了幫助公司度過財務困難才設立工資等級。許多工人表示是時候收回讓步，因為這些車廠正賺取巨額利潤，領導層的薪酬也在飆升。

UAW主席范恩(Shawn Fain)承認工會的要求很大膽，但表示車廠有能力承擔，駁斥資方所謂「和解過於昂貴，將迫使車輛漲價」的說法，稱勞動力僅佔車輛成本的4%至5%。

UAW希望在不引起產業與經濟波動的情況下對資方形成壓力，首先罷工並未針對皮卡車和大型SUV等大搖錢樹，范恩稱罷工不會損害經濟，只會破壞那些億萬富翁的口袋。「勞動人民並不害怕，怕的是企業媒體、白宮和這些公司。」

罷工也僅在三大車廠中各挑一個裝配廠進行，通用在密蘇里州溫茨維爾市(Wentzville)的組裝廠約有3600人參加、福特在密西根州沃倫市(Warren)的卡車組裝廠約3000人、斯泰蘭蒂斯在俄亥俄州托雷多市(Toledo)的吉普車廠約5800人。

拜登在白宮發言稱沒有人想看到罷工，但尊重工人在集體談判制度下的罷工權利，他也理解工人的挫敗感，鼓勵雙方領導人盡可能長時間留在談判桌上。拜登表示支持UAW提高工資的努力，因為這些合約可以為整體經濟(產業)定下標準，讓每個人工資都能提高、福利也加強。

罷工 拜登 白宮

上一則

魏鳳和到李尚福…連串高官被查 習整肅直指「火箭軍」

下一則

大學校園過招 拜登、川普競搶年輕關鍵票

延伸閱讀

年輕選民是關鍵 拜登、川普用不同方法吸收選票

年輕選民是關鍵 拜登、川普用不同方法吸收選票
澤倫斯基將2度訪問白宮 21日與拜登面會共商抗俄

澤倫斯基將2度訪問白宮 21日與拜登面會共商抗俄
川普：純電動車對聯合汽車工會和美國消費者都是災難

川普：純電動車對聯合汽車工會和美國消費者都是災難
一洲焦點／杭特拜登案如何走到這一步？

一洲焦點／杭特拜登案如何走到這一步？

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特落網後，武裝員警們還與他大合照。（截自10 Tampa Bay畫面）

賓州越獄殺人犯落網 武裝警「開心大合照」曝光

2023-09-13 23:33
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？