我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

汽車工會罷工…短期買車不受影響 長期車價恐攀升

記者顏伶如／綜合報導
聯合汽車工人工會15日開始對三大車廠同時罷工。圖為通用(左起)、福特與斯泰蘭蒂斯旗下的克萊斯勒三大車廠的標誌。(美聯社)
聯合汽車工人工會15日開始對三大車廠同時罷工。圖為通用(左起)、福特與斯泰蘭蒂斯旗下的克萊斯勒三大車廠的標誌。(美聯社)

聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)15日發動有史以來首度同時針對三大汽車廠進行罷工，近期之內打算買車的消費者不免擔心，是否將受到影響。有線電視新聞網(CNN)報導，汽車經銷商仍會如常營業，短期內或許對一般消費者影響不大，但如果罷工時間拖長，車價恐進一步攀升。

CNN報導，首當其衝的三大車廠通用汽車(General Motors)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)，經銷商依然照樣營業，因為經銷商採獨立運作，並不隸屬於特定汽車品牌的製造廠。

考克斯汽車(Cox Automotive)經濟學者史莫克(Jonathan Smoke)說，絕大多數經銷商的車輛庫存，都還足以支撐未來幾周的銷售；這波罷工對經銷商的影響，並沒有新冠疫情或晶片短缺的衝擊那般龐大。

另外，許多新車經銷商同時販賣二手車，即使新車生產全面停擺，還是有車可賣給消費者。銷銷商的維修部門持續運作，但零件供應可能受到波及。

並不是所有車廠都面臨罷工，豐田(Toyota)、寶馬(BMW)、現代(Hyundai)、日產(Nissan)、特斯拉(Tesla)、富豪(Volvo)、速霸陸(Subaru)等品牌在美國的車廠都繼續維持生產，這些車廠的勞工都沒有組成工會。

庫恩斯汽車與露營車集團(Kunes Auto and RV Group)營運長庫恩斯(Scott Kunes)說，經銷商目前對於日本、南韓品牌車輛的庫存，比以密西根州為基地的美國車庫存來得低，但當美國車的庫存量開始降低時，價格壓力就會出現。

市調機構J.D Power產業分析師喬米尼(Tyson Jominy)說，如果罷工時間拖長，車輛售價將攀升，雖然不會到達晶片短缺期間的價格高峰，但在最糟糕的情況下，售價可能相當接近當時的高點。

此外，並不是所有汽車製造都立即停止，三大車廠在加拿大、墨西哥的工廠將持續運作，直到來自美國廠的主要零件用罄。

受罷工影響，訂車後等待時間會拉長，消費者對於購買選項不妨保持彈性，因為罷工拖長將讓選擇變得有限，消費者不妨就展示區僅存的少數「醜小鴨」(ugly duckling)車款和經銷商進行議價。

罷工 晶片 特斯拉

上一則

最新民調：太老了…拜登連任最大罩門

延伸閱讀

川普：純電動車對聯合汽車工會和美國消費者都是災難

川普：純電動車對聯合汽車工會和美國消費者都是災難
聯合汽車工會罷工 打算買車的你須注意「這幾點」

聯合汽車工會罷工 打算買車的你須注意「這幾點」
聯合汽車工會串連大罷工誰受益？專家說：特斯拉

聯合汽車工會串連大罷工誰受益？專家說：特斯拉
今天大罷工的聯合汽車工會成員 薪資待遇如何？

今天大罷工的聯合汽車工會成員 薪資待遇如何？

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特落網後，武裝員警們還與他大合照。（截自10 Tampa Bay畫面）

賓州越獄殺人犯落網 武裝警「開心大合照」曝光

2023-09-13 23:33
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？