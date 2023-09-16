汽車工會罷工…短期買車不受影響 長期車價恐攀升

聯合汽車工人工會15日開始對三大車廠同時罷工。圖為通用(左起)、福特與斯泰蘭蒂斯旗下的克萊斯勒三大車廠的標誌。(美聯社)

聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)15日發動有史以來首度同時針對三大汽車廠進行罷工 ，近期之內打算買車的消費者不免擔心，是否將受到影響。有線電視新聞網(CNN)報導，汽車經銷商仍會如常營業，短期內或許對一般消費者影響不大，但如果罷工時間拖長，車價恐進一步攀升。

CNN報導，首當其衝的三大車廠通用汽車(General Motors)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)，經銷商依然照樣營業，因為經銷商採獨立運作，並不隸屬於特定汽車品牌的製造廠。

考克斯汽車(Cox Automotive)經濟學者史莫克(Jonathan Smoke)說，絕大多數經銷商的車輛庫存，都還足以支撐未來幾周的銷售；這波罷工對經銷商的影響，並沒有新冠疫情或晶片 短缺的衝擊那般龐大。

另外，許多新車經銷商同時販賣二手車，即使新車生產全面停擺，還是有車可賣給消費者。銷銷商的維修部門持續運作，但零件供應可能受到波及。

並不是所有車廠都面臨罷工，豐田(Toyota)、寶馬(BMW)、現代(Hyundai)、日產(Nissan)、特斯拉 (Tesla)、富豪(Volvo)、速霸陸(Subaru)等品牌在美國的車廠都繼續維持生產，這些車廠的勞工都沒有組成工會。

庫恩斯汽車與露營車集團(Kunes Auto and RV Group)營運長庫恩斯(Scott Kunes)說，經銷商目前對於日本、南韓品牌車輛的庫存，比以密西根州為基地的美國車庫存來得低，但當美國車的庫存量開始降低時，價格壓力就會出現。

市調機構J.D Power產業分析師喬米尼(Tyson Jominy)說，如果罷工時間拖長，車輛售價將攀升，雖然不會到達晶片短缺期間的價格高峰，但在最糟糕的情況下，售價可能相當接近當時的高點。

此外，並不是所有汽車製造都立即停止，三大車廠在加拿大、墨西哥的工廠將持續運作，直到來自美國廠的主要零件用罄。

受罷工影響，訂車後等待時間會拉長，消費者對於購買選項不妨保持彈性，因為罷工拖長將讓選擇變得有限，消費者不妨就展示區僅存的少數「醜小鴨」(ugly duckling)車款和經銷商進行議價。