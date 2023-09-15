研究：在美國養1個孩子 從出生到18歲要花24萬

在美國撫養一個孩子從出生到18歲，約需花費24萬元。(Getty Images)

最新研究指出，在美國撫養孩子從出生到18歲約需花費24萬元，其中又以夏威夷最高，每年付出的費用超過3萬元。專家指出，盡早儲蓄 是可以未雨綢繆的作法。

根據金融公司LendingTree指出，撫養孩子的費用愈來愈高，養到18歲之前平均要花上23萬7482元，而且與醫療保健與大學基金等主要家庭支出一樣，撫養孩子的費用正快速增加。2021年每年平均約需2萬1681元，比2016年增加了近20%，這些費用只包含養育孩子所需的「基本支出」，例如食衣住行、治裝與健康保險等費用及兒童稅收福利，例如兒童抵稅福利(child tax credit)，並不包含諸如體育、課後班等費用以及高昂的大學學費。

分析師舒茲(Matt Schulz)說，養育孩子的財務負荷之重，可能是造成民眾延後或乾脆不生小孩的原因，「一般民眾想到支付養育孩子要花的費用就感到害怕，這是完全可以理解的。」他說，「多數人的手頭相當緊，一、兩百元的差距對於生活花費吃緊、靠著薪水過活的人來說，可說是相當重要的。」

報告指出，養育孩子最大筆支出為托嬰費用，每年約需1萬1752元，其中華盛頓特區最高，達2萬5000元，麻州則為2萬1000元。這筆費用之高，造成部分父母選擇退出職場，因為他們的收入可能無法打平托嬰的費用。

至於扶養孩子費用最高是在夏威夷州 ，每年要花費3萬506元，最低則是密西西比州的1萬5555元。不過，舒茲表示，「即使在費用最低的州，每年撫養一個孩子仍需花費1萬5000元。在這個國家，這筆金額對於普通人來說，都是相當可觀的。」

他建議，想要成立家庭的人，在孩子出生前，可以先未雨綢繆。例如盡早儲蓄這筆費用並善用不斷上升的利率將資金存入高收益儲蓄帳戶。另外還可以尋找當地協助資源，包括政府計畫或非營利機構提供的經濟支援，例如佛蒙特州就讓三歲和四歲的孩子可以每周獲得10小時的學前教育 。等到孩子上了公立學校，家長便可以將部分托嬰預算存入大學基金，例如開始「529大學教育儲蓄計畫」(529 plan)或其他帳戶。