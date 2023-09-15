異種器官移植新進展 豬腎植人體「運作2個月」創紀錄

紐約大學朗格尼醫學中心將豬腎移植到腦死男子米勒的身體內，實驗進行兩個月後結束，為活體移植帶來希望。(美聯社)

紐約大學 朗格尼醫學 中心(NYU Langone Health)的豬腎移植腦死人類實驗進行兩個月後，13日結束；醫護人員在悼念捐獻遺體供作實驗的紐約州 紐堡(Newburgh)腦死男子米勒(Maurice Miller)之際，興奮與寬慰心情交織；因為這是有史以來，轉基因豬腎在腦死者體內發揮功能時間最長的一次實驗，為將來在活人患者身上測試豬腎，帶來了希望。

腦死男子米勒接受紐約大學朗格尼醫學中心的豬腎移植。(美聯社)

科學家透過這場突破死者研究界限的實驗，獲得了寶貴的經驗教訓；他們準備與美國食品藥物管理局(FDA)分享成果，希望最終能在活人身上測試豬腎移植。

美聯社報導，領導實驗的移植外科醫生蒙哥馬利(Robert Montgomery)說，「豬腎在人體裡維持這麼好的狀況兩個月，真的很久；為接下來的嘗試帶來很大信心。」

蒙哥馬利本人也是心臟移植手術接受者，他認為動物到人類的移植對緩解全國器官短缺，至關重要。目前全國等待移植名單逾10萬人，其中大多數需要腎臟。

紐約大學朗格尼醫學中心將豬腎移植到腦死男子米勒的身體內，實驗進行兩個月後結束，為活體移植帶來希望。(美聯社)

異種移植過去幾十年的嘗試一直失敗；因為人類免疫系統會立即破壞外來動物組織。去年，馬里蘭大學外科醫生試圖挽救一名移植豬心的垂死男子，他因器官衰竭，只活了兩個月。蒙哥馬利的實驗，則是用呼吸機維持腦死者米勒的身體兩個月，以觀察豬腎如何在人體內真正發揮作用。

米勒是在昏倒後宣布腦死；得年58歲的他因罹癌，身故後無法捐贈器官。他妹妹瑪麗‧米勒-達菲(Mary Miller-Duffy)決定捐出哥哥遺體用於實驗。

腦死男子米勒接受紐約大學朗格尼醫學中心的豬腎移植。(美聯社)

紐約大學朗格尼醫學中心將豬腎移植到腦死男子米勒的身體內，實驗進行兩個月後結束，為活體移植帶來希望。米勒的妹妹(左)和她的妻子(右)看到米勒的遺體後相互擁抱。(美聯社)

實驗自7月14日開始，腎臟第一個月工作沒有出現任何問題跡象。但不久後，醫生測量到尿液量略減，活檢證實人體開始出現微妙的排斥反應，醫生因此有機會判斷這種情況是否可以治療。後來發現，改用當今採用的標準免疫抑制藥物，腎臟功能就有所恢復。

紐約大學移植免疫學家曼吉奧拉(Massimo Mangiola) 示，「我們了解到，這麼做實際上是可行的。」醫生斯特恩(Jeffrey Stern)13日取出在人體內運作61天的豬腎，仔細檢查後表示，「它看起來很漂亮，與正常腎臟一模一樣。」