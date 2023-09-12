FDA核准莫德納、輝瑞新版新冠補強針 最快本周可接種

食藥局(FDA)11日核准莫德納和輝瑞升級版新冠補強疫苗，預計最快本周可以接種。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)11日核准疫苗 製造廠「莫德納 」(Moderna)與「輝瑞」(Pfizer/BioNTech)製造的新版新冠疫苗補強針，因應新冠肺炎疫情確診與染疫住院個案激增的情況。

莫德納與輝瑞都表示，實驗結果顯示新版疫苗能有效對抗目前橫行全美的EG.5新冠變異株。

由外部顧問團組成、提供聯邦疾病防治中心(CDC )疫苗接種建議的CDC「預防接種諮詢委員會」(ACIP)訂12日開會，研議民眾接種補強針的建議，接續由CDC主任柯恩(Mandy Cohen)簽發接種令並宣布決策，預期在CDC公告幾天後，民眾便能在診所及藥局接種補強針。

衛生官員呼籲民眾盡速接種新冠補強針，以免面臨三種病毒於秋冬夾殺的威脅，這三種病毒分別是新冠病毒、流行性感冒病毒，以及人類呼吸道合胞病毒(RSV)。

FDA生物製劑評估暨研究中心(Center for Biologics Evaluation and Research)主任馬克斯(Peter Marks)11日表示：「接種疫苗仍是預防感染新冠病毒重症、住院和病歿的公衛關鍵，民眾可放心，新版疫苗符合當局嚴格的科學與製造標準，安全、有效，我們鼓勵符合資格者考慮接種。」

專家關切今年秋季的三重病毒威脅，CDC已警告，RSV病例7月、8月在南部激增，中西部與西部的RSV病例目前逐漸增加，整體呈現季節變化趨勢。

哈佛大學醫學院教授巴魯奇(Dan Barouch)表示，就新冠肺炎而言，「目前出現確診、住院增加的趨勢，所幸重症、死亡率仍比一年前和兩年前低。」

巴魯奇兼任貝斯以色列女執事醫學中心(Beth Israel Deaconess Medical Center)病毒學和疫苗研究中心(Center for Virology and Vaccine Research)主任，他未參與莫德納與輝瑞疫苗研發，但曾協助嬌生(Johnson & Johnson)研發新冠疫苗。他表示，今年秋冬，「疫情走向難以預測，但我不認為會像一、兩年前那樣出現疫情激增的情況，但高峰在哪仍待觀察；現在大多數人都具有免疫力，可能來自疫苗接種或染疫獲得的自體免疫，也可能兩者兼具」。

FDA更新內容允許12歲以上民眾接種新版疫苗，緊急授權給6個月到11歲的兒少接種，而兩劑式的莫德納與輝瑞原版疫苗已不再授權為美國所用。

非營利機構「凱瑟家庭基金會」(KFF)資深副總裁、全球健康及人類免疫缺陷病毒(HIV)政策部主任珍妮佛‧凱茲(Jennifer Kates)表示，私人健保的被保險人，以及透過聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)或醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)取得健保的民眾都可免費接種新版疫苗。