防今秋新冠、流感、RSV 醫師籲老人、孕婦接種3針疫苗

自夏季末開始，新冠疫情 住院人數穩步增加，隨著入秋民眾還得注意流感以及在東南部分地區出現上升趨勢的呼吸道融合病毒(RSV)，醫師建議長者及孕婦接種此三針疫苗，避免重演去年的新冠、流感、RSV三重疫情。

大多數美國民眾已經約一年沒有接種疫苗，長者和其他高風險族群多半也是去年春季接種額外補強針，而更新版新冠疫苗補強針可望在近期提供民眾接種。去年以來提供的組合疫苗是針對原始病毒株以及較早的Omicron變種，新疫苗則是著重抵抗Omicron新的變異株XBB.1.5。

衛生官員樂觀看待新疫苗的保護力，雖然XBB.1.5在藥廠研製新疫苗的幾個月內逐漸消失，但目前引起新一波感染潮中最常見的依然是XBB.1.5的近親變種，疫苗製造商和其他研究小組最近的實驗室測試表明新疫苗可以提供交叉保護。

而每年秋冬好發的流感，聯邦疾病防治中心(CDC )敦促所有年齡超過六個月的民眾每年注射一次流感疫苗 ，最佳時機是10月底。流感與新冠肺炎的高危群體幾乎重疊，包括幼兒、老年人、免疫系統弱、肺病或心臟病患者。CDC指出，流感疫苗和新冠疫苗可以同時接種，效果或副作用沒有差異，不過可能要分別注射在左右手臂會比較舒服。

至於對幼兒、老人最危險的RSV，60歲及以上的成年人可選用葛蘭素史克(GSK)和輝瑞的RSV疫苗，但建議先諮詢醫生。孕婦則可以在懷孕後期注射輝瑞RSV疫苗，將保護傳遞給新生兒；已出生的寶寶則可打抗體。RSV疫苗是否能跟流感疫苗、新冠疫苗一起注射，還需待CDC建議。