谷歌搜索引擎被控壟斷今開審 25年來最大反托拉斯審判

司法部控告谷歌搜索引擎涉嫌壟斷案12日開庭，這是25年來美國規模最大的反托拉斯案件。(美聯社)

谷歌 (Google)搜尋引擎業務違反反托拉斯法訟案12日開審，第一階段的審判預定持續到11月下旬，明年初裁決，若谷歌敗訴，第二階段的審判重點將是「用什麼方法收斂」這科技巨擘。

這是美國政府25年前控告微軟 電腦作業系統壟斷市場以來，再度對科技巨無霸祭出反托拉斯訴訟。谷歌及其母公司字母公司高階主管如字母執行長皮柴，以及蘋果服務事業高級副總裁庫伊(Eddy Cue)料將到華府聯邦法院出庭作證。主審的聯邦地方法院法官梅塔(Amit Mehta)。

谷歌諸多產品如網頁瀏覽器Chrome、電郵系統Gmail、視頻平台YouTube，都廣受歡迎，但它們的價值和「不可或缺」度都不如創辦人佩吉和布林1990年代末創立的搜尋引擎。

本案開審日，恰逢昇陽公司(Sun Microsystems)創辦人貝托爾斯海姆(Andy Bechtolsheim)開具10萬元支票，讓這兩位還在史丹佛大學讀研究所的創辦人得以在矽谷車庫創業的25周年又兩周。

如果法官判決谷歌必須做出讓步，它的「網壇霸主」權勢勢必削弱，例如，它可能被迫退出所有手機和電腦「預設」搜尋引擎市場，條件是不用再付費給蘋果等公司，「訂購」在預設搜尋引擎的權利。

如果重演微軟歷史，谷歌可能從此頓失發展方向。司法部 對微軟提出反托拉斯訴訟後，微軟主管層一分神，錯失了發展網路搜尋引擎和智慧型手機的機遇，谷歌則趁機從初創公司大步飛躍，最後坐穩搜尋引擎霸主位置。

司法部從川普時代就提告谷歌，三年來司法部的主要論點沒變：證明谷歌濫用搜尋引擎的力量，扼殺市場競爭來源，讓可能對手毫無招架能力。數十州檢察長將指出，谷歌非法獨占的營業模式損及消費大眾的權益。