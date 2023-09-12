美中競合 奈伊：非美蘇冷戰關係

「2023地緣政治高峰論壇」11日舉行，並邀請哈佛大學傑出服務教授約瑟夫奈伊（Joseph Nye）視訊演講。（記者胡經周／攝影）

蔡英文政府上台後，兩岸正式溝通管道中斷，11日登場的「2023國際地緣政治高峰論壇」有學者認為，這就像是「死胡同對話」(dialogue of the death)，兩邊都不願對話，並認為這就是為什麼中斷雙邊對話永遠是錯誤的，因為很難再恢復。

至於中國崛起，是否注定與美國陷入冷戰？有美國學者認為，美中的關係更接近競合關係，而非過去美蘇的冷戰格局，並認為，美中脫夠的代價太大，應改以選擇性脫鉤，或是去風險的策略。

對於逐漸激化的美中對立，哈佛大學甘迺迪政府學院前院長約瑟夫・奈伊(Joseph S. Nye Jr.)視訊參與論壇表示，若定義美中為長期的競爭關係，恐怕是過度簡化美中互動，兩者在過去也曾有過友好、互相合作的階段。至於美中是否陷入如美蘇冷戰的框架之中，他認為，兩者不可相提並論，除非冷戰的定義是兩國延長的競爭關係，否則應避免用冷戰來形容美中現況。

同樣以視訊方式參與論壇的哈佛甘迺迪學院ST Lee美亞關係講座教授芮納・米德(Rana Mitter)則認為，中國無意成為世界霸權，而是有意成為亞洲、太平洋一帶的區域霸權，其對世界的野心非版圖上的擴張，而是擴大他們在世界的影響力。

奈伊表示，美中關係若要全面脫鉤(decoupling)，其代價實在太大了，西方盟友也未必會跟進，畢竟中國已經與世界是重要的經貿夥伴，而在氣候變遷 、疫情 等跨國議題上，沒有國家能單獨面對。他強調，西方國家未必要全盤接受中國的一切決定，但選擇性脫鉤(selective decoupling)，或是去風險(de-risking)的策略是更為合理的。

奈伊建議，台灣的首要任務就是要維持現狀來贏取時間，只要不宣布獨立，北京 不發動戰爭，他看不出來兩岸為什麼不能保持現狀。