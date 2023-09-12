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冷眼集／台灣選邊站卻沒籌碼 恐任由大國宰割

記者 陳熙文
「2023地緣政治高峰論壇」今天舉行，邀請與會者以「雙象衝突，台灣安在？」為題共同研討，原本坐著聆聽的前總統馬英九（左一）也站起來發表意見。（記者胡經周／攝影）
「2023地緣政治高峰論壇」今天舉行，邀請與會者以「雙象衝突，台灣安在？」為題共同研討，原本坐著聆聽的前總統馬英九（左一）也站起來發表意見。（記者胡經周／攝影）

「2023國際地緣政治高峰論壇」11日正式登場，會中受邀發言的國內外學者無不流露出對台海情勢的擔憂，更明顯可以嗅出，小國如台灣夾在美、中競合之間求生存的困境，以及難以左右情勢的無能為力感。

誠然，台灣近年來，由於美中對立激化、俄烏戰爭開打，再加上半導體產業有成，收集了不少來自國際的目光，在短短幾年時間內躍上世界舞台，贏得關注。但面對中國逐漸升級為區域霸權，台灣卻也逐步失去在美中台三角關係中的話語權。

此一窘境，一方面當然是由於中國崛起、國際情勢變化所致，但另一方面，也因為蔡英文政府執政期間一味親美，同時難以重建兩岸對話管道。

台灣等於失去調節兩岸關係的能力，只能在大國之間傾向一邊，唯美國馬首是瞻。

宛如在外交上綁著一隻手，而另外一隻手伸出去，也只能向美方討好，盡可能不成為麻煩製造者。

台灣多年來自廢武功，換得與美國自斷交後前所未有的好關係，卻也把雞蛋都集中到了一個籃裡，不僅對對岸的強勢無能為力，也無力置啄美國的態度、動向。更令人憂心的是，台海兩岸對話中斷，隨著兩岸情勢升溫，誤讀、誤判機率也跟著提高，成了下一任台北政府要傷腦筋的難題，亦增加區域情勢的風險。

從2016年兩岸對話，到七年後只能討論強化台灣經濟或軍事地位的威嚇手段，台灣選邊站，卻無法在美中台之間扮演有影響力的角色，也缺少與對岸談判的籌碼。倘若未來情勢沒有好轉，未能化被動為主動，台灣恐怕將淪為任美中大國宰割的弱勢角色。

蔡英文 雞蛋

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