拉馬斯瓦米：若當選 將遣返無證客公民子女

共和黨黨內初選參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)表示，若當選總統，將遣返 在美出生的無證移民子女。

拉馬斯瓦米8日出席「國家廣播公司新聞頻道」(NBC News)舉辦的市政廳專訪，被問到遣返對象是否包括在美出生的無證移民子女時表示，「這種家庭組合會被遣返」。

儘管無證移民不具備合法身分，其子女屬於美國公民 。憲法第14條修正案指出，「所有在美國出生或歸化並受其管轄者都是美國公民」。

NBC記者問道，無證移民的子女是否會隨無證家庭一併遣返，拉馬斯瓦米說：「沒錯」。

拉馬斯瓦米與其他保守派人士認為，憲法第14條修正案並不等同出生公民權。他說：「根據合法理論，非法移民 的子女並不能享有出生公民權，這也是遣返整個家庭的完美合法許可。」

但拉馬斯瓦米也坦言這項計畫的根據令人質疑，他說：「現有許多挑戰憲法第14條修正案的訴訟，爭論非法移民的子女能否適用出生公民權，那是有爭議的。」

拉馬斯瓦米並非希望推翻出生公民權的唯一共和黨參選人，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)6月暗諷出生公民權並不適用非法移民的子女，指後者「與憲法第14條修正案的原本理解不同」。

前總統川普也表示，若回鍋白宮，將褫奪非法移民子女的出生公民權。

撤銷非法移民子女的出生公民權成為拉馬斯瓦米的最新強硬移民立場，38歲的他先前表示，將派美軍前往南部與北部邊境處理移民危機，並將派遣無人機攻擊墨西哥毒梟。