新移民法加強限制 勞工移民憂遭遣返拒佛州災後復原工作

佛羅里達州州長德桑提斯的新移民 法，讓不少移民勞工 因為擔憂遭遣返，因此不願前往佛州 加入颶風伊達利亞(Idalia)的災後復原工作。

非營利組織Resilience Force公關總監範曼(Sacha Feinman)告訴Axios，根據該組織在今年夏天所進行的一系列口頭調查發現，他們多數的勞工因為擔心遭遣返，而不願意前望佛州。

Resilience Force聘用並訓練不少無證移民，從事災後恢復工作；該組織在多場於休士頓和紐奧良中心所進行的勞工會議中，詢問他們若再有颶風來襲，是否願意返回佛州工作，結果發現每次都有超過50%的人表示風險太高。

範曼指出：「在天災一次又一次的出現，佛州人需要在修復和重建房屋與社會基礎設施上，經驗豐富且聰明的勞工。」他補充指出，但新移民法，讓有能力做到這一點的勞工，無意返回佛州工作。

根據Axios報導，州長德桑提斯於5月簽署的一項法律，加強佛州對無證移民的限制，包括將認定無公民身分證明者的外州駕駛無效，禁止市政府使用國家資金為無證移民發放身分證，並要求佛州多數公司必須核實新員工的移民身分等許多新限制；該法還廢除了，允許一些無證移民，在佛州獲得律師執業許可證的州法律。

「這些勞工有不少是我們最優秀、最有經驗的員工，」範曼表示，「也因如此，佛州現在在最需要勞動力的時候，反被剝奪了勞動力。」

範曼解釋，法律通過時，仍有不少移民在當地進行颶風伊恩(Hurricane Ian)的恢復工作，這些人現在都已經逃離佛州了；Resilience Force呼籲德桑提斯推翻這項立法，讓佛州再次歡迎有助該州公民的移民回來。

範曼指出，目前沒有相同能力的勞工，能滿足這些氣候災難復原工作的需求，且這項法律執行時間越長，加上更多風暴來襲，只會讓情況只會更加惡化。