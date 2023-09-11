麻州移民危機問題艱鉅 小鎮志工助安置力不從心

麻州接納無證客情況告急，力不從心。民主黨籍州長希利上月8日先宣布進入緊急狀態，尋求聯邦援助，8月底再批准動員200名國民兵協助。(美聯社)

麻州 的「庇護 權」(right to shelter)法保證每個有孩子的家庭都有安置處，但隨著該州80多個城鎮接收不斷湧入的移民，危機不斷升級，過去一年住在緊急收容所及飯店的家庭數目增加一倍，上周達到近6300個家庭，成本已飆升至每月約4500萬元。

官員估計，目前接受庇護的家庭多達半數是近期來自其他國家的移民，大部分來自海地。

麻州民主黨籍州長希利(Maura Healey)8月8日宣布進入緊急狀態，尋求聯邦援助，紐約、芝加哥、華府等城市也採取類似行動。

8月31日希利批准逾200名國民兵協助超過2500個住在飯店的家庭，以減緩社會服務機構短缺的問題。

在波士頓及其郊區、鱈魚角(Cape Cod)，以及人口較稀疏的麻州西半部地區，移民迅速湧入，使地方社福機構與志工資源面臨壓力，也使政治緊張局勢增強。

包括飯店費用與餐費等支出均由麻州政府負擔，該州還計畫以每個學生每日104元的費用補償地方學校系統。

但仍有部分地方領袖表示這些安排並不公平，略過沒有飯店或庇護所的城鎮，要求規畫與提前通知的呼聲逐漸升高。

沃本市(Woburn)的一群志工協助麻州上個月安置在當地飯店的80多個移民家庭 ，他們決心熱切歡迎，但很快發現要滿足基本需求既困難又複雜。

截至8日，安置於沃本飯店的移民家庭達到150個，民主黨籍市長蓋文(Scott Galvin)表示這一情況無法一直持續，呼籲州議員思考修改該州40年來的庇護權法，他表示：「給予移民的福利使麻州成為極具吸引力的目的地，如果沒有一些改變，這一挑戰不會減輕。」

紐約時報報導，在沃本從事教職的凱利·赫爾利(Kelley Hurley)認為，新來的移民也許有助於引導該市更積極接受新的居民多樣性，多年來她在幼稚園中觀察到這一趨勢，但赫爾利也擔心部分地區的強烈反對。

她很快找到志同道合的夥伴，投入協助移民的工作，不過在近期的一次會議中，志工決定澄清該州提供哪些服務，赫爾利表示：「我們不想讓人筋疲力盡。」