各城無證客危機 彭博投書提建言：拜登若未行動將危及選情

全美實施庇護法規的各大城市近來都因接納大批無證客而陷入市政危機。前紐約市長彭博10日投書指若無妥善處理，將影響2024民主黨選情。圖為彭博7月出席愛達荷州陽光谷財經討論會。(Getty Images)

紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)10日投書紐約時報，針對拜登總統和國會解決各城無證客 危機提出建言，並稱當局若未採取迅速、果斷的行動，將危及民主黨2024年大選選情。

2020年民主黨總統初選參選人彭博指出，移民體制破敗和庇護 程序崩潰，已變成全面危機。拜登政府未能解決許多城市為非城市創建的體制和地方政府無法控制的邊界問題付出慘痛代價，白宮應認知，若不採取迅速、果斷的行動，這場危機將傷害民主黨明年選情。

彭博表示，指出利用南部邊境入境尋求庇護的無證客在前總統川普治下增加，並在拜登領導下變得更多。邊境高牆未遏止非法移民 湧入，這些問題並非片面造成，雙方必須共同設法解決。

彭博建議當局採取必要手段修復庇護措施，且要具備以下要素：

●同情：美國難民法旨在協助因第二次世界大戰背井離鄉者，並保護逃離專制共產政權者，但這些法律現為擺脫經濟困境和幫派暴力者所用，後者情況令人心碎，美國要更努力協助那些國家處理暴力和貧窮問題，而庇護程序必須有序，確保優先安置逃離戰亂與受他國迫害者。

●公平：尊重等待簽證發放的無證客。

●公正：國會須提供地方政府資源，確保庇護申請人在幾天、數周內取得解決方案，而非數年。

●務實：若美方讓無證客入境，就必須讓他們工作，這就是美式，也是數代移民的經歷。拜登必須動用行政權允許更多人工作，並與國會合作確保其他人也能工作。

●理性：收容無證客的負擔不該由納稅人承擔，聯邦政府應協助地方政府應對移民問題。

●人道：接納庇護尋求者，聯邦政府不應強迫地方政府獨自承擔責任，各城市需要聯邦的支持協助聯繫(許多身無分文來美的)庇護尋求者找工作、收容所等。