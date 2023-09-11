甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

前總統甘迺迪1963年在達拉斯遇刺60年後，特勤局幹員藍狄斯（站在車上右後方，正轉身查看右肩）聲稱子彈不只一發。（美聯社檔案照）

過去幾年裡，前任特勤局(Secret Service)幹員藍狄斯(Paul Landis)曾把當年目睹甘迺迪總統遇刺的經過透露給幾名重要人士，包括前特勤局局長莫雷提(Lewis C. Merletti)。曾出版數本歷史著作的克里夫蘭律師(James Robenalt)則協助藍狄斯撰寫回憶錄。

與藍狄斯認識逾十年的莫雷提說，不確定藍狄斯說法真假，但可確定事發當時在現場的特勤局幹員，後來好幾年裡都飽受心靈折磨。莫雷提介紹杜肯大學(Duquesne University)校長、總統歷史學家戈姆利(Ken Gormley)，戈姆利協助藍狄斯找到出版經紀人。

戈姆利說，因為甘迺迪遇刺而心靈受到重創的特勤局探員，數十年後終於說出真相，並不令人意外，如同臨終病患在司法案件做出重大宣示一樣。

藍狄斯現在的說詞，與甘迺迪遇刺當周他所寫的兩篇報告內容不同。當年報告裡並未提到子彈，只指聽到兩聲槍響，「不記得有聽到第三聲槍響」。報告中未提及曾走進甘迺迪被送進的急診間，僅說第一夫人進入診間後，他就一直留守門外。

藍狄斯當年任務夥伴希爾(Clint Hill)，槍擊 發生時曾設法爬上正在行進中的禮車保護甘迺迪，透過媒體鏡頭捕捉，在這起事件中留下經典身影。91歲的希爾上周對藍狄斯的說法提出質疑，因為現在說詞跟當年藍狄斯寫的報告內容不一樣，出現「嚴重的前後不一」。

根據藍狄斯保留的電郵紀錄，希爾曾在2014年的電郵中，勸告藍狄斯不要出面發言，否則將引發許多後果。

作家波斯納(Gerald Posner)則說，年老記憶衰退可能讓藍狄斯說詞不一。