甘迺迪遇刺案翻盤？身旁特勤回憶：當時子彈不只1發

前總統甘迺迪(車後坐右)1963年在德州達拉斯遇刺60年後，特勤局幹員藍狄斯聲稱子彈不只一發。(Getty Images)

前總統甘迺迪(John F. Kennedy)1963年在德州 達拉斯遇刺時，特勤局(Secret Service)幹員藍狄斯(Paul Landis)距離甘迺迪只有幾呎。事發60年後，現年88歲的藍狄斯終於打破沉默，即將出版回憶錄「最後的目擊者」(The Final Witness)並接受紐約時報 專訪。藍狄斯聲稱子彈不只一發的說法，與美國政府調查報告「一顆子彈」結論不同，這件美國現代史上最扣人心弦之一的未解懸案，官方結論可能遭到推翻。

探員現年88歲 出回憶錄「說出看到的真相」

藍狄斯說，只想把自己當天看到的真相說出來，說明當時自己做出哪些行動，其他則留待世人自行做出結論。藍狄斯上個月在克利夫蘭接受訪問時說，人生走到現在，已經不再追求特定目的，「我只覺得時間過去夠久了，必須把我的故事講出來」。他強調，從來不相信有關甘迺迪遇刺的陰謀論，現在出面也不是要倡議新的陰謀論。

官方調查稱1顆子彈傷2人 被諷「神奇子彈」

1963年11月22日，甘迺迪在達拉斯遭到槍手狙擊身亡。負責調查甘迺迪遇刺的「華倫 委員會」(Warren Commission)調查報告結論指出，槍手朝甘迺迪搭乘禮車發射的一顆子彈，不僅擊中甘迺迪背部，從甘迺迪喉部穿出之後，還讓同車的德州州長康納利(John B. Connally Jr.)身上留下多處槍傷，包括背部、胸部、手腕及大腿。調查報告「一顆子彈」的推論引發輿論質疑，遭諷為「神奇子彈理論」(magic bullet theory)。

前總統甘迺迪1963年在達拉斯遇刺60年後，特勤局幹員藍狄斯（站在車上右後方，正轉身查看右肩）聲稱子彈不只一發。（美聯社檔案照）

康納利中槍後被送到帕克蘭德紀念醫院(Parkland Memorial Hospital)，調查人員在擔架上找到一顆子彈，因此研判急救人員搶救康納利時，子彈從他身體掉落。

從來不曾被「華倫委員會」約談的藍狄斯說，子彈其實就是他找到的，不是在醫院找到子彈，而是在總統禮車上找到，子彈卡在甘迺迪座位後方。他說，總統車隊抵達醫院時，看到甘迺迪座位有子彈便動手拿下，以免被人帶走當作紀念品。藍狄斯說，接下來他進到醫院裡，把子彈放在甘迺迪躺著的擔架上；當時可能多個擔架一起被推動，子彈受到震動而改變位置。