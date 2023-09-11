馬斯克新兒子取名「電音機械」 已與3女人生11孩子

馬斯克(右)和歌手前女友格萊姆斯(左)悄生第三胎，他現在已和三名女性共生下11個孩子。圖為兩人2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。(美聯社)

全球首富馬斯克 (Elon Musk)的最新自傳12日將上市，紐約時報 在書評中透露，馬斯克已與前女友格萊姆斯(Grimes)育有第三個小孩，也就是說，馬斯克已與三個不同女子生下11個孩子。

書評透露，馬斯克和前伴侶、加拿大電音女歌手格萊姆斯祕密生下第三子，取名「Techno Mechanicus」，小名「Tau」。「Techno」意為「電子音樂」，「Mechanicus」的拉丁字源帶有「機械」之意，而「Tau」是希臘語中第19個字母。

消息來源指出，這個小孩出生時間並未對外透露，52歲馬斯克與35歲格萊姆斯之前已擁有兩個孩子，分別是3歲兒子X Æ A-12和1歲女兒Exa Dark Sideræl(暱稱Y)。但在第二個孩子誕生數月後，兩人宣布分手，格萊姆斯當時在Twitter發文表示：「我和E分手了，哈哈，但他仍是我最要好的朋友，也是我此生摯愛。」

沒想到兩人分手後，竟又傳出生下第三個孩子的消息，不過目前尚不清楚兩人是否復合，但有媒體報導，今年7月份，格萊姆斯和馬斯克以及兩個孩子同時出現在義大利 ，而且同住在一家豪華飯店。

馬斯克過往分別和三名女性育有11名子女，與第一任妻子威爾遜(Jennifer Justine Wilson)生下第一個孩子，然而長子10周大即夭折；2004年透過受精方式，生下雙胞胎，並在2006年1月生下三胞胎，不料卻於兩年後宣布離婚。

另外2021年11月，在格萊姆斯透過代理孕母生下第二個孩子前，馬斯克和旗下人工智慧公司Neuralink女主管西馮‧齊莉絲(Shivon Zilis)祕密生下一對雙胞胎。

▼格萊姆斯10日在X平台回應關於她與馬斯克第三個孩子的事情，除證實此事外，也提到與齊莉絲深談過，稱兩人並未有嫌隙，期待彼此的孩子能相處融洽。

Hey, I wud prefer to not breathe any more life into this current press cycle but I want to de-escalate the narrative atm.



I spoke with Shivon at length finally, which was long overdue. This wasn't her fault, plz don't be angry at her! We respect each other a lot and we're… — Grimes (@Grimezsz) 2023年9月10日

▼齊莉絲偶爾會在X平台上分享與馬斯克的雙胞胎孩子的生活。