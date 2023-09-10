過動症藥荒近一年 緝毒署、藥廠甩鍋互槓

各地過動兒治療藥物出現短缺，藥廠和聯邦互相缷責，短期內難以紓解。圖為過動兒接受治療。(Getty Images)

全國「注意力不足過動症」(ADHD)藥物嚴重短缺現象已近一年，聯邦機關及製藥廠卻互相卸責。

藥廠指責負責禁毒工作的聯邦緝毒署(DEA)，對製藥所需原材料安非他命實施管制及配額，庫存原料已經用光，要向DEA申請獲批才能購買；但DEA認為藥廠目前仍有足夠的原料庫存來製造藥物。

面對這個情況，很多醫生及病人都感到無奈。有醫生說，病人都很恐慌，尤其現已開學，患有ADHD的學童要上學，對藥物的需求不斷增加。有成人病人更擔心缺藥會危及生命。

ADHD藥物短缺始於去年秋天，最先是一款最常用，名為阿德拉(Adderall)的藥物供應不足，之後出現骨牌效應，其他如利他林(Ritalin)、福卡林(Focalin)、專思達(Concerta)、唯穩思(Vyvanse)等，現在都供不應求。

代表醫院及診所藥劑師的美國衛生系統藥劑師協會，早前報稱有141種不同劑量及配方的ADHD藥物，供應出現問題。

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )上月首次批准多個唯穩思的仿製藥，但是否有效或有影響，目前都仍未確定。

全美有數以百萬計的兒童及成人服用ADHD藥物，這些藥物可增加大腦中的多巴胺水平，藉此提高注意力。對於一些人來說，缺藥會帶來不便；但對更多人來說，無法獲得藥物會影響工作、人際關係及心理健康 。

DEA及FDA上月曾聯合發表公開信，承認藥物短缺確令病人感到沮喪，但同時指出，截至2022年底，各藥廠總共還剩下3萬4980公斤(約 7.7萬磅)安非他命，足可繼續生產。

最少16家藥廠聲稱已沒有剩餘的安非他命，但拒絕透露所獲的配額。藥劑師協會指出，某些藥廠手上仍有未使用的配額，應可增加產量。