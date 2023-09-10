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兒童因芬太尼而死 加州父母被控謀殺

編譯周芳苑／綜合9日電
死於芬太尼的兒童日漸增加，多地的檢察官開始以謀殺罪名起訴致子女死亡的父母。圖為一對夫妻在加州聖他路薩郡法院受審。(美聯社)
死於芬太尼的兒童日漸增加，多地的檢察官開始以謀殺罪名起訴致子女死亡的父母。圖為一對夫妻在加州聖他路薩郡法院受審。(美聯社)

在美國，愈來愈多兒童因為接觸類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)而呼吸困難、甚至死亡；有些地區檢察官依法指控服用這些藥物的父母親謀殺。

加州一位母親麥迪遜‧伯納德(Madison Bernard)最近便因寶寶死亡而被指控。

法庭文件提到，天快亮時，伯納德和15個月大的夏洛特一起上床，寶寶睡在床頭櫃旁，櫃上散落吸管、燒焦錫紙和白色粉末，數小時後母親醒來，發現寶寶呼吸困難，緊急送醫，仍因芬太尼過量而不治死亡。

當局稱，寶寶的父母親將藥物帶到家裡，被控謀殺；這對夫婦不認罪。

愈來愈多父母因類鴉片藥物危機上升致兒童成受害者而被指控。

20州有「藥物誘發殺人」法規(“drug-induced homicide” laws)，檢察官可依法對任何向他人提供、讓他人接觸藥物而讓他人致命的人指控謀殺或過失殺人罪；最初針對毒販而立法。

加州無此法規，但至少三郡檢察官以懲戒醉酒駕駛的法規指控導致孩子芬太尼過量死亡的父母親；這個獨創作法不久後將在法庭上見真章。

支持者認為，使用合成類鴉片藥物的人已知該藥物具有致命性，也如同醉酒司機一樣應知道孩子在他們所作所為之下會有什麼下場。反對者卻說，父母親無意殺害孩子，只因成癮而做出錯誤選擇。

當局認為，有些兒童觸摸粉末狀物、再摸眼睛或嘴巴後死亡；其中有一例，為寶寶準備奶瓶的父母親手中有藥物，只要2毫克(約一隻蚊子的重量)進入體內就足可致命。

國家地方檢察官協會(NDAA)主席史密斯(Charlie Smith)說，吸毒成癮摧毀寶貴生命，父母因魯莽行為而自食惡果。提訴旨在阻止其他人這麼做。

疫情過後，父母親讓小孩暴露於芬太尼致死而被判刑的案例增加。緬因州上個月便有一名婦女被判過失殺人。

馬里蘭等沒有「藥物誘發殺人」法規的州往往指控父母過失殺人。

加州 疫情 緬因州

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