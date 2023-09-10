干擾喬州大選案 梅杜斯要求移交聯邦法院…遭駁回

川普執政時的白宮幕僚長梅杜斯(左)請求喬州法院把干預喬州大選案移交聯邦法院審理，遭法官駁回。(路透)

喬治亞州控告前總統川普 等19人干擾及企圖影響選舉結果案，被告之一的前白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)要求將案件移交聯邦法院審理，8日遭到聯邦地方法院法官駁回。由於川普也正考慮作此嘗試，現在看來未必可行。

梅杜斯所持的理據是，他當時是以白宮幕僚長的身分行事，所以應在聯邦法院審訊。但喬州 北區聯邦地方法院法院法官瓊斯(Steve Jones)在長達49頁的裁決中駁回其申請。

判詞指出，梅杜斯當時所做的是工作範圍以外的政治活動。

梅杜斯的代表律師是在8月提出申請，聲稱他的做法不僅合法，而且是他工作的一部分，又說喬州檢察官指控梅杜斯所做的任何事情，本身都不構成犯罪。其中包括安排總統橢圓形辦公室會議、代表總統聯繫州官員、參觀州政府大樓以及為總統打電話等，都是幕僚長所做的事情。

但法官瓊斯認為，梅杜斯參與的政治活動通常是由競選活動來負責，而且政治活動不屬於幕僚長的職責範圍。

他裁定，即使將聯邦官員移交聯邦法院審理的門檻相當低，但法院得出的結論是梅杜斯沒有完成他的舉證責任，以證明他的刑事起訴可以根據聯邦官員罷免法規，從喬州法院撤回並轉移到聯邦法院。

對於這個裁決，梅杜斯除非提出上訴及成功，否則將繼續在喬州審訊。

瓊斯法官的裁決，也標誌著喬州富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官威利斯(Fani Willis)的一次重大勝利，因為同案其他多個被告也有意要求轉到聯邦法院審理，就連川普的律師，也有可能作出嘗試。

儘管瓊斯指出，他的裁決不會影響其他試圖移交聯邦法院審訊的被告，然而根據他們提出的論點，有很多與梅杜斯相同，換言之極有可能也遭駁回。

前司法部助理部長克拉克(Jeffrey Clark)正是其中之一，瓊斯即將對他的申請作出裁決。