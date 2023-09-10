我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

干擾喬州大選案 梅杜斯要求移交聯邦法院…遭駁回

編譯盧炯燊／綜合9日電
川普執政時的白宮幕僚長梅杜斯(左)請求喬州法院把干預喬州大選案移交聯邦法院審理，遭法官駁回。(路透)
川普執政時的白宮幕僚長梅杜斯(左)請求喬州法院把干預喬州大選案移交聯邦法院審理，遭法官駁回。(路透)

喬治亞州控告前總統川普等19人干擾及企圖影響選舉結果案，被告之一的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)要求將案件移交聯邦法院審理，8日遭到聯邦地方法院法官駁回。由於川普也正考慮作此嘗試，現在看來未必可行。

梅杜斯所持的理據是，他當時是以白宮幕僚長的身分行事，所以應在聯邦法院審訊。但喬州北區聯邦地方法院法院法官瓊斯(Steve Jones)在長達49頁的裁決中駁回其申請。

判詞指出，梅杜斯當時所做的是工作範圍以外的政治活動。

梅杜斯的代表律師是在8月提出申請，聲稱他的做法不僅合法，而且是他工作的一部分，又說喬州檢察官指控梅杜斯所做的任何事情，本身都不構成犯罪。其中包括安排總統橢圓形辦公室會議、代表總統聯繫州官員、參觀州政府大樓以及為總統打電話等，都是幕僚長所做的事情。

但法官瓊斯認為，梅杜斯參與的政治活動通常是由競選活動來負責，而且政治活動不屬於幕僚長的職責範圍。

他裁定，即使將聯邦官員移交聯邦法院審理的門檻相當低，但法院得出的結論是梅杜斯沒有完成他的舉證責任，以證明他的刑事起訴可以根據聯邦官員罷免法規，從喬州法院撤回並轉移到聯邦法院。

對於這個裁決，梅杜斯除非提出上訴及成功，否則將繼續在喬州審訊。

瓊斯法官的裁決，也標誌著喬州富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官威利斯(Fani Willis)的一次重大勝利，因為同案其他多個被告也有意要求轉到聯邦法院審理，就連川普的律師，也有可能作出嘗試。

儘管瓊斯指出，他的裁決不會影響其他試圖移交聯邦法院審訊的被告，然而根據他們提出的論點，有很多與梅杜斯相同，換言之極有可能也遭駁回。

前司法部助理部長克拉克(Jeffrey Clark)正是其中之一，瓊斯即將對他的申請作出裁決。

喬州 川普 白宮

上一則

過動症藥荒近一年 緝毒署、藥廠甩鍋互槓

下一則

川普財產 紐約州檢察長爆「灌水19~36億」

延伸閱讀

控川普財產灌水數十億 紐約州檢察長要求罰2.5億元

控川普財產灌水數十億 紐約州檢察長要求罰2.5億元
川普稱和習近平關係友好：我當總統 中侵台可能性零

川普稱和習近平關係友好：我當總統 中侵台可能性零
川普2024競選拍檔屬意她？ 南達科他州女州長同框挺川

川普2024競選拍檔屬意她？ 南達科他州女州長同框挺川
川普涉推翻喬州選舉案 起訴縮小範圍 南卡聯邦參議員葛理漢躲過

川普涉推翻喬州選舉案 起訴縮小範圍 南卡聯邦參議員葛理漢躲過

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
13個前總統圖書館或團體7日罕見發表聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。圖為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和卡特(從左至右)五名時任總統和前總統2013年出席小布希圖書館開館儀式。(美聯社)

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

2023-09-08 02:27
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

2023-09-03 13:30

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機