我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公校校車罷工暫停 下周一照常開

紐約州長簽署劉醇逸提案 普及AP課程資訊

白宮和FBI栽了 法院裁定不得強迫社群媒體移除內容

中央社／紐奧良8日綜合外電報導
近期一項研究指出，截至今年7月，全球有48億8000萬人活躍於社群媒體，略高於全球人口總數的60%。（路透）
近期一項研究指出，截至今年7月，全球有48億8000萬人活躍於社群媒體，略高於全球人口總數的60%。（路透）

美國聯邦上訴法院今天裁定白宮、聯邦調查局（FBI）和衛生事務最高官員不得「強迫或明顯鼓勵」社群媒體公司移除總統拜登政府認為屬於假訊息的內容，包括COVID-19相關資訊。

路透報導，路易斯安那州聯邦地區法官道蒂（Terry Doughty）先前發布禁令，限制民主黨籍拜登政府與社群媒體公司聯繫。

此案後來由路易斯安那州紐奧良市的聯邦第五巡迴上訴法院審理，3名法官組成的合議庭限縮了上述禁令的大部分內容，但同時做出白宮等機關不得強制社群媒體移除特定內容的裁定。

第五巡迴上訴法院裁定上述禁令暫停實施10天，好讓政府尋求聯邦最高法院的意見。為政府辯護的美國司法部拒絕置評。

拜登政府坦承，確有要求社群媒體公司刪除政府認為有害的錯誤資訊貼文，但從未強迫企業照辦。

道蒂判定，美國官員違法強迫科技企業Meta Platforms旗下的臉書（Facebook）、Alphabet公司的影音網站YouTube、社群媒體X公司（X Corp.）審查與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和選舉舞弊指控有關的貼文。

密蘇里州和路易斯安那州檢察長均為共和黨籍，他們指稱有許多聯邦政府官員強迫社群媒體平台審查內容，違反美國憲法第一修正案保障的言論自由。第五巡迴上訴法院在這一點上同意他們的意見。

合議庭表示，官員因關切假資訊而與社群媒體公司接洽，但「政府不得將這種關切上綱到打壓（不同）觀點的程度」。

不過，合議庭在一份未經署名的意見書中撤銷道蒂禁令的大部分內容，只保留一項關於所謂脅迫的條款，並縮小範圍。

第五巡迴上訴法院表示，限縮後的禁令適用於白宮、公共衛生局局長、疾病管制暨預防中心（CDC）和聯邦調查局，但不再適用於其他聯邦政府官員。

第五巡迴上訴法院表示，「社群媒體平台的內容審查只能由平台自己決定」，因此禁止上述機構的官員強制或明顯鼓勵社群媒體公司移除貼文。

社群媒體 拜登 白宮

上一則

BBC實測百度AI「文心一言」會閃躲問題

延伸閱讀

川普稱和習近平關係友好：我當總統 中侵台可能性零

川普稱和習近平關係友好：我當總統 中侵台可能性零
G20峰會／中俄領袖缺席 拜登會莫迪 趁機強化美印關係

G20峰會／中俄領袖缺席 拜登會莫迪 趁機強化美印關係
拜登上月無預警宣布訪越南 包機、簽證…記者行程一團亂

拜登上月無預警宣布訪越南 包機、簽證…記者行程一團亂
監控狙殺賓拉登會議室 重建落成新白宮戰情室 再深入地下5呎

監控狙殺賓拉登會議室 重建落成新白宮戰情室 再深入地下5呎

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
13個前總統圖書館或團體7日罕見發表聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。圖為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和卡特(從左至右)五名時任總統和前總統2013年出席小布希圖書館開館儀式。(美聯社)

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

2023-09-08 02:27
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

2023-09-03 13:30
副總統賀錦麗6日接受美聯社專訪時為拜登總統的健康辯護，她表示，記者問她可能成為總統的想法是「假設性的」，但若有此需要，她也準備好了。(美聯社)

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

2023-09-07 16:08

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
恐傷內部塞住濾網 7用品勿放進洗衣機

恐傷內部塞住濾網 7用品勿放進洗衣機
近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣