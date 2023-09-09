觀察站／美中角力 巨頭蘋果難逃棋子命運？

美中科技中，蘋果公司有可能淪為棋子。圖為中國商務部長王文濤(右)今年3月27日會見蘋果公司執行長庫克(左)。(取材自中國商務部官網)

蘋果公司今年股價強勁，迄今漲幅一度達46%、預期市盈率近30倍之高，對一個以硬體產品為主的周期性企業來說是歷史級倍數；在8月初公布最新季報前，已是18個月來首次超過華爾街 目標價的中位數，但在傳出中國可能禁止政府機構人員使用iPhone 的消息重挫近兩日股價。這顯示即使是科技巨頭如蘋果，也可能淪為中美兩國博弈的棋子，其他企業恐怕更難逃流彈。

華爾街日報報導，6日傳出中國政府禁止中央政府機構人員使用iPhone和其他外國品牌手機；彭博7日報導稱此類禁令也可能擴大到國營企業和其他政府支持實體。消息一出，儘管是否實施、如何執行都還充滿未知數，蘋果股價仍應聲下跌，過去兩天暴跌近7%，市值蒸發約1940億元。

據中國國家統計局數據，2021年約有5630萬人受雇於中國國有單位。這些職位的平均工資比全國城鎮平均高出約8%、購買力更強，對蘋果來說是重要的客戶群。中國目前是蘋果第三大區域市場，截至6月的12個月間占該公司總收入19%；大中華區的稅前營業利潤率也較上個財年高出12個百分點。

蘋果營收吃重中國的同時，中國亦仰賴蘋果提供工作機會，據報有一個城市就有超過100萬工人製造蘋果產品或從事相關工作。但中國失業率攀升，其實應不欲過度傷害蘋果這個大雇主，但股價暴跌顯示出在中美科技戰的緊張局勢下，任何風吹草動都將觸動敏感神經。

蘋果最主要的業務依然是iPhone，占營收的52%，這使得蘋果成為科技戰或經濟戰中相對易受波及的目標。但即使目標只針對蘋果，也會在科技業引起巨大漣漪，因蘋果是全球最大的設備、元件、晶片 買家之一。如供應iPhone射頻晶片的Qorvo、Skyworks Solutions等公司股價均下跌超過7%；惠普(HP)和戴爾(Dell)等在中國擁有主要製造工廠的美國PC廠商，股價也下跌逾2%。費城半導體指數下跌1.98%7日受拖累下跌近2%。