美洞穴高手 因病受困土耳其3000呎下深洞 國際營救中

知名洞穴專家馬克·迪基，目前受困在土耳其的洞穴，無法自行爬出。（路透）

現年40歲的美國知名洞穴專家馬克·迪基(Mark Dickey)，目前受困在土耳其 南部莫卡洞穴(Morca Cave)中，所在位置深達3000呎，當地和國際緊急救援隊正努力營救他出洞穴。迪基幾天前因消化道出血而病倒，無法自行爬出洞穴；但醫療團隊7日表示，他的病情正在好轉，或許可在他人協助下出洞穴。

歐洲洞穴救援協會(European Cave Rescue Association)7日聲明說，他們2日接獲有關迪基生病報告，「考慮到迪基所在洞穴的深度，救援工作是個挑戰；如此深度的救援任務非常罕見、困難，需要許多經驗豐富的洞穴救援人員。」

正在協助救援的土耳其洞穴學聯合會(Speleological Federation of Turkey)7日表示，迪基的病情已有所好轉，或許能在他人幫助下離開洞穴。「迪基的情況越來越好，」該聯合會在X(以前稱為Twitter)寫道，「醫生將決定他是否可以在沒有擔架的情況下出洞穴。」

土耳其洞穴學聯合會下屬救援隊發言人奧扎金(Yaman Ozakin)表示，目前的計畫是向洞穴送出一個包括座椅在內的特殊安全帶，將迪基從洞穴中抬出；但用這種方式把他救出來，可能需要很長時間。他還說，這個洞穴充滿狹窄蜿蜒通道，完全健康、經驗豐富的探洞者需要15個小時才能從洞穴出來。

救援人員表示，迪基參與的是一個由14人組成的探險隊；他生病時有兩個人和他在一起，其他探險隊成員則是在洞穴系統的其他地方或在外面等待進入。莫卡洞穴是土耳其第三深的洞穴，深度4186呎，長逾1萬3000呎。