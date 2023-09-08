我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

美洞穴高手 因病受困土耳其3000呎下深洞 國際營救中

記者胡玉立／綜合報導
知名洞穴專家馬克·迪基，目前受困在土耳其的洞穴，無法自行爬出。（路透）
知名洞穴專家馬克·迪基，目前受困在土耳其的洞穴，無法自行爬出。（路透）

現年40歲的美國知名洞穴專家馬克·迪基(Mark Dickey)，目前受困在土耳其南部莫卡洞穴(Morca Cave)中，所在位置深達3000呎，當地和國際緊急救援隊正努力營救他出洞穴。迪基幾天前因消化道出血而病倒，無法自行爬出洞穴；但醫療團隊7日表示，他的病情正在好轉，或許可在他人協助下出洞穴。

歐洲洞穴救援協會(European Cave Rescue Association)7日聲明說，他們2日接獲有關迪基生病報告，「考慮到迪基所在洞穴的深度，救援工作是個挑戰；如此深度的救援任務非常罕見、困難，需要許多經驗豐富的洞穴救援人員。」

正在協助救援的土耳其洞穴學聯合會(Speleological Federation of Turkey)7日表示，迪基的病情已有所好轉，或許能在他人幫助下離開洞穴。「迪基的情況越來越好，」該聯合會在X(以前稱為Twitter)寫道，「醫生將決定他是否可以在沒有擔架的情況下出洞穴。」

土耳其洞穴學聯合會下屬救援隊發言人奧扎金(Yaman Ozakin)表示，目前的計畫是向洞穴送出一個包括座椅在內的特殊安全帶，將迪基從洞穴中抬出；但用這種方式把他救出來，可能需要很長時間。他還說，這個洞穴充滿狹窄蜿蜒通道，完全健康、經驗豐富的探洞者需要15個小時才能從洞穴出來。

救援人員表示，迪基參與的是一個由14人組成的探險隊；他生病時有兩個人和他在一起，其他探險隊成員則是在洞穴系統的其他地方或在外面等待進入。莫卡洞穴是土耳其第三深的洞穴，深度4186呎，長逾1萬3000呎。

土耳其

上一則

近年加薪後 求職者起薪 悄悄調低了 科技、運輸業最明顯

下一則

阿拉斯加北坡 禁大面積採油氣 北極野生動保區 取消石油租約

延伸閱讀

美探險家內出血、受困土耳其第3深洞穴 逾150人急救援 恐耗時一周

美探險家內出血、受困土耳其第3深洞穴 逾150人急救援 恐耗時一周
看獨特風景和熱氣球體驗 土耳其卡帕多奇亞列旅遊清單

看獨特風景和熱氣球體驗 土耳其卡帕多奇亞列旅遊清單
厄多安訪俄稱黑海協議有望恢復 普亭：但有1前提

厄多安訪俄稱黑海協議有望恢復 普亭：但有1前提
搭飛機怕旁邊有小孩吵？土耳其廉航推「無兒童艙」

搭飛機怕旁邊有小孩吵？土耳其廉航推「無兒童艙」

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

2023-09-03 13:30
副總統賀錦麗6日接受美聯社專訪時為拜登總統的健康辯護，她表示，記者問她可能成為總統的想法是「假設性的」，但若有此需要，她也準備好了。(美聯社)

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

2023-09-07 16:08
佛羅里達州火箭發射基地。(Getty Images)

WSJ：中國「不速之客」欲闖美敏感設施高達100次

2023-09-04 14:27

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果