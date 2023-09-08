我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

阿拉斯加北坡 禁大面積採油氣 北極野生動保區 取消石油租約

編譯徐薏茹／綜合7日電
拜登政府禁止在阿拉斯加北坡做大面積的石油鑽探。(Getty Images)
拜登政府禁止在阿拉斯加北坡做大面積的石油鑽探。(Getty Images)

拜登總統6日宣布新措施，旨在保護阿拉斯加州北坡(North Slope)地區超過1000萬畝的土地不被開發，禁止大面積的石油鑽探，並且取消前總統川普政府時期標誌性的「北極國家野生動物保護區」(Arctic National Wildlife Refuge)租約。

這項保育行動涵蓋阿拉斯加國家石油保留區(National Petroleum Reserve-Alaska)的近半面積，此保留區是全國最大的公共土地，為廣大脆弱的北極野生動物提供棲息地。新政策將永久禁止在這片1060萬英畝的保留區鑽探石油與天然氣，但不會阻止科諾可飛利浦石油(ConocoPhillips)公司的「柳樹」(Willow)油田開發計畫，該計畫今年稍早已獲得拜登批准，準備在未來30年生產5億7600萬桶石油。

另一方面，內政部長哈蘭德(Deb Haaland)取消川普政府在北極國家野生動物保護區授予的所有七項未完成石油開發租約，該保護區是全國最原始的自然區之一，數十年來一直禁止石油鑽探，直到國會2017年訂立該地租約。

拜登競選總統時曾承諾將取消租約，他在聲明中表示：「氣候危機導致北極暖化的速度是世界其他地區的兩倍多，我們有責任為所有世代的人保護這塊寶地」。

非營利組織Trout Unlimited主席伍德(Chris Wood)表示，雖然新措施未阻止「柳樹」(Willow)開發計畫，但將確保重要野生動物棲息地受到長期保護，他估計聯邦政府自2000年代初期以來就未曾留住如此大面積的保育土地。

然而，這些措施並未獲得環保人士的普遍支持，拜登難以令氣候權益人士滿意，尤其是反石油的環保團體，他們對於拜登政府直接批准柳樹開發案感到失望。

石油 拜登 川普

上一則

美洞穴高手 因病受困土耳其3000呎下深洞 國際營救中

下一則

賀錦麗接受CBS訪問 重申已準備好接任最高統帥

延伸閱讀

CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登

CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登
拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說
司法部：杭特槍枝案 特別檢察官打算月底前起訴

司法部：杭特槍枝案 特別檢察官打算月底前起訴
副國務卿人選 對中鷹派坎伯呼聲高

副國務卿人選 對中鷹派坎伯呼聲高

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

2023-09-03 13:30
副總統賀錦麗6日接受美聯社專訪時為拜登總統的健康辯護，她表示，記者問她可能成為總統的想法是「假設性的」，但若有此需要，她也準備好了。(美聯社)

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

2023-09-07 16:08
佛羅里達州火箭發射基地。(Getty Images)

WSJ：中國「不速之客」欲闖美敏感設施高達100次

2023-09-04 14:27

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果