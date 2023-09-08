阿拉斯加北坡 禁大面積採油氣 北極野生動保區 取消石油租約

拜登政府禁止在阿拉斯加北坡做大面積的石油鑽探。(Getty Images)

拜登 總統6日宣布新措施，旨在保護阿拉斯加州北坡(North Slope)地區超過1000萬畝的土地不被開發，禁止大面積的石油 鑽探，並且取消前總統川普 政府時期標誌性的「北極國家野生動物保護區」(Arctic National Wildlife Refuge)租約。

這項保育行動涵蓋阿拉斯加國家石油保留區(National Petroleum Reserve-Alaska)的近半面積，此保留區是全國最大的公共土地，為廣大脆弱的北極野生動物提供棲息地。新政策將永久禁止在這片1060萬英畝的保留區鑽探石油與天然氣，但不會阻止科諾可飛利浦石油(ConocoPhillips)公司的「柳樹」(Willow)油田開發計畫，該計畫今年稍早已獲得拜登批准，準備在未來30年生產5億7600萬桶石油。

另一方面，內政部長哈蘭德(Deb Haaland)取消川普政府在北極國家野生動物保護區授予的所有七項未完成石油開發租約，該保護區是全國最原始的自然區之一，數十年來一直禁止石油鑽探，直到國會2017年訂立該地租約。

拜登競選總統時曾承諾將取消租約，他在聲明中表示：「氣候危機導致北極暖化的速度是世界其他地區的兩倍多，我們有責任為所有世代的人保護這塊寶地」。

非營利組織Trout Unlimited主席伍德(Chris Wood)表示，雖然新措施未阻止「柳樹」(Willow)開發計畫，但將確保重要野生動物棲息地受到長期保護，他估計聯邦政府自2000年代初期以來就未曾留住如此大面積的保育土地。

然而，這些措施並未獲得環保人士的普遍支持，拜登難以令氣候權益人士滿意，尤其是反石油的環保團體，他們對於拜登政府直接批准柳樹開發案感到失望。