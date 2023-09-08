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小茸球 大禍害 1年3.3億個網球 400年才能分解

記者張聲肇／綜合報導
美網公開賽每年要耗掉10萬個高級網球，每顆球須經400多年才能分解，難再生利用。(歐新社)
美網公開賽每年要耗掉10萬個高級網球，每顆球須經400多年才能分解，難再生利用。(歐新社)

網球竟是地球災害？全球每年生產3億3000萬個網球，每個要400多年才能分解，製造商、環保界、網球界再不提出解決辦法，這個毛茸茸的小東西就要背上「禍害地球」的罵名了。

美聯社報導，每屆美國網球公開賽估計要耗掉10萬個高級網球，哥倫比亞大學地球工程中心主任瑟莫利斯( Nickolas J. Themelis)說，網球質材堅硬難摧，但總不能因為它經久耐存就叫大家別用。

他說，網球只占每年幾億噸垃圾中很小一部分，處理所有難再生利用質材的關鍵是設法延長其實用壽命，最終處理時，不要破壞環境。

科羅拉多州立大學永續研究實驗室主任昆恩(Jason Quinn)也認為，網球對整體環境的衝擊微不足道，何況一定找得重複使用或另作他用的方法，減輕網球對環境的衝擊。

不少非營利組織的確想出比當狗玩具或墊椅腳更高明的辦法，譬如，大量收集起來碾碎，做成馴馬場或網球場的鋪墊；但是專家和環保論者懷疑，規模不大的回收再利用能改善問題多少，因為能夠完全再生利用的網球不多，它的基本結構與質材，是問題所在。

網球的設計從1920年代壓縮球技術流行以來就沒什麼改變，主要就是把氈毛層黏到空洞的橡膠核心上。因為黏度極高，氈毛極不容易脫落或剝除，難以取得橡膠核心，而且氈毛層本身又是難以分解的羊毛和尼龍混紡。

更為環保界詬病的是，像在紐約法拉盛草原公園舉行的美網公開賽使用的高級網球，都是新生橡膠做成，批評人士說，不知要砍伐多少亞馬遜原始森林以種植橡膠樹，才能為一場網球賽湊足「初次使用」的橡膠核心。

此外，碳足跡也是問題。多數網球是在泰國、中國等地製造，運送到用量最多的北美和歐洲，又不知要增添多少暖化地球的碳排放。

國際網球聯盟去年成立了專案小組，請製造商、環保專家和各國網協官員共同研究可不可能設計出可完全分解的網球，以及各等級的比賽中能不能少用幾個新球等問題。

法拉盛 亞馬遜 泰國

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