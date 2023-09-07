「犬日會咬人」最熱夏天 全球平均62.2度破紀錄
世界氣象組織(WMO)6日發表的報告指出，地球剛度過有紀錄以來最熱的三個月，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service, C3S)發布的最新數據顯示，6至8月的氣溫大幅超越先前的紀錄，平均溫度達攝氏16.8度(合華氏62.2度)，高於平均0.66度。
聯合國(UN)秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)警告：「犬日(dog days，又稱三伏天，夏天中最熱的時期)不僅會吠，還會咬人…地球剛經歷史上最熱的夏季，氣候崩潰已經開始」。
世界氣象組織秘書長塔拉斯(Petteri Taalas)發表數據的緊急評估報告，指出北半球剛經歷極端的夏季，頻繁的熱浪助長災難性的野火，危及健康，打亂日常生活，造成環境持續的損失。
與此同時在南半球，南極海冰的季節性消融幅度「破表」，全球海平面溫度再度刷新紀錄。
WMO的報告包括C3S的數據和其他五個監測機構的資訊，報告顯示無論是陸地或全球海平面溫度的月平均，今年是有史以來最熱的8月，是繼最熱的6、7月後連續三個月創下此紀錄。
C3S的數據顯示2023年恐將成為有紀錄以來最熱的一年，目前僅落後於2016年，然而距離2023年結束還有一段時間。
將全球升溫幅度控制在工業化前水準以上1.5℃之內是2015年巴黎協定(Paris Agreement)的主要目標。C3S負責人布諾坦普(Carlo Buontempo)指出，2023年已過八個月，目前正經歷迄今第二溫暖的一年，而8月估計比前工業時代水平高出約1.5°C。
2023年7月仍然是有史以來最熱的月份，8月的紀錄則使北半球寫下1940年記錄開始以來最熱的夏季紀錄。
古特瑞斯警告：「我們仍可以避免氣候混亂最糟的情況，一刻也不能耽擱」。
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