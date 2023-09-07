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熱浪襲美 學校因高溫停課、提前放學 高溫警報威脅5000萬人

編譯尤寶琪／綜合6日電
熱浪來襲，多州出現極端高溫，中西部和東北部大量學校因此選擇停課、提前放學或改網路上課。(路透)
熱浪來襲，多州出現極端高溫，中西部和東北部大量學校因此選擇停課、提前放學或改網路上課。(路透)

熱浪來襲，從德州、奧克拉荷馬州到密西根州都出現極端高溫，中西部和東北部大量學校因此選擇停課、提前放學或改網路上課，預計未來幾天溫度還將持續爬升，創下新紀錄。

南從德州和奧克拉荷馬州，北到明尼蘇達和密西根州，以及大西洋中部維吉尼亞州和馬里蘭州等，共有5000萬人處在高溫警報之下，天氣預報部分地區氣溫將比平均水平高出華氏15度至25度。

據NJ.com報導，新州多個學區在本周宣布僅上課半天；據Penn Live報導，賓州幾個學區則計畫提前下課或改線上教學上課。

另據底特律自由報(Detroit Free Press)報導，密西根州底特律(Detroit)和龐蒂亞克市(Pontiac)的公立學校5日都提前放學，紹斯菲爾德(Southfield)地區公立學校則全面停課；俄亥俄州和馬里蘭州也出現類似情況。

美聯社報導，儘管氣溫沒有7月那麼高，但密西根州、馬里蘭州、賓州和新州等地區都有學校因為空調不足而宣布縮短上課時間；麻州也有一個學區，因為教室太熱而停課兩天；匹茲堡(Pittsburgh)和巴爾的摩(Baltimore)學區也因為溫度達95度左右而宣布改網上教學；底特律只有約20%的公立學校配有冷氣，該學區5日和6日都因高溫而讓約5.4萬學生提前放學。

夏末高溫並不罕見，但本學年的氣溫從開學就不斷升高；根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)數據，費城6日氣溫為95度，比當日最高平時高溫高出了13度。

隨著溫度不斷升高，教育工作者和教師工會也越來越擔憂，極端高溫會對學生健康和學習能力造成影響；所幸，預計中西部和東北部地區溫度將在周末出現下滑，但南部和南部平原地區卻沒這麼好運，預計極端高溫將持續整個周末。

高溫 學區 密西根州

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