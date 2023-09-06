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Mate 60 Pro熱賣 顯示華為晶片突破 美國恐加強制裁力度

編譯潘勛、陳韻涵／綜合報導
華為旗艦智慧手機Mate 60 Pro開賣，該機採用國產7奈米處理器，凸顯中國研發晶片的能力及對抗美方制裁。（歐新社）
華為旗艦智慧手機Mate 60 Pro開賣，該機採用國產7奈米處理器，凸顯中國研發晶片的能力及對抗美方制裁。（歐新社）

華為(Huawei Technologies)開賣採用國產7奈米處理器的旗艦智慧手機「Mate 60 Pro」，凸顯中國研發晶片的野心，展現其具備能力對抗美國制裁，但分析師認為，中國此舉可能要付出昂貴的投資代價，且可能讓美方再次加強制裁力度。

路透(Reuters)5日報導，華為在美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)訪中期間，無預期地推出最新款智能手機「Mate 60 Pro」預購活動；另北京當局準備好400億美元，要提振中國發展中的晶片部門。

彭博(Bloomberg)委託數十年來技術分析公司「TechInsights」拆解華為新機，證實華為集團旗下的積體電路設計公司海思半導體(Hisilicon)和中芯國際(SMIC)已成功聯手打造先進的7奈米處理器，新機採用中芯生產的新款「麒麟9000」(Kirin 9000s)晶片，這是頭一款採用中芯最先進7奈米製程技術的晶片。

海思所有的晶片都印有「2035」字樣，據信此數字隱喻2020年第35周美國全面封殺華為5G，往後海思所有晶片都是2035批次。

這項發現，以及新手機最早用戶說其功能強大，都顯示即便華府過去幾年加緊制裁，想切斷中國取得先進晶片生產機器的管道，中方就研發高端晶片，依然取得一些進展。

TechInsights分析師哈契森(Dan Hutcheson)表示，華為推新手機展現中國半導體業沒有極紫外光刻機(EUV)，科技仍有進展；這項成就的難度也顯示中國晶片科技能力具備的韌性。

極紫外光刻機可用來生產7奈米或更先進的晶片。分析師表示，TechInsights的所見所得可能引發美國商務部的調查，以及比目前更強的限制；美國國內也會出現辯論，深究當前制裁有效無效，另促使國會把更嚴峻的制裁納入針對中國的科技競爭法案。

分析師指出，整體而言美中科技戰可能會升級。

中芯國際以往已知能生產的最先進晶片只到14奈米；畢竟2020年末，華府便阻止中芯國際取得荷蘭艾司摩爾(ASML)生產的極紫外光刻機。

TechInsights去年便表示，相信中芯國際藉著調整仍能自由向艾司摩爾採購、較簡單的深紫外光刻(DUV)設備，而造出7奈米晶片。

一些研究機構預測，中芯國際的7奈米製程良率低於50%，不到業界標準的90%或以上，出貨量在200到400萬顆晶片，不足以讓華為奪回智能手機霸主的地位。

晶片 華為 商務部

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