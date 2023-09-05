我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

西維大廢除文科引反彈 讓步願留5名中文、西語教師

記者張聲肇／綜合報導
西維吉尼亞大學學生8月在校園抗議校方裁減外語與文科。(美聯社)
西維吉尼亞大學學生8月在校園抗議校方裁減外語與文科。(美聯社)

為撙節開支，打算廢除整個外語系和英文數學及音樂研究所的西維吉尼亞大學，在學生抗議與陳情下，改為建議董事會保留外語系24名全職教師當中的五名，教授中文和西班牙文，董事會9月15日將投票表決。

州長賈斯提斯(Jim Justice)8月22日撥款4500萬元在另一所州立大學馬歇爾大學成立網路安全中心時表示，教育預算雖然艱困，「我們絕對會浴火重生」。

目前預算短缺4500萬元的西維大學，再怎麼喊窮，州議員都無動於衷，眼看著它繼續走在新冠疫情後，學生銳減、收入銳減、債務日增、校舍欠修的萎縮之路。

西維大學的經費困境，是美國大學的縮影。五年來，預算累計短缺達7500萬元的西維大學打算裁掉32個科系，包括外語系和英文、數學、音樂系的碩士班和博士班。這大概是全美國大學裁減外語教師最嚴重的案例。

經過一番請願後，外語系保留五名教授中文和西文的教師，也暫時「救」下文藝創作研究所，英文系師資裁減四分之一強，保留不到四分之三。

西維吉尼亞大學學生8月在校園抗議校方裁減外語與文科。(美聯社)
西維吉尼亞大學學生8月在校園抗議校方裁減外語與文科。(美聯社)

州議員認為，大學學位要能配合畢業後求職以及職業薪給，也就是參議會財政委員會主席塔爾(Eric Tarr，共和黨)說的，「找得到工作」的文憑，才值得用公帑補助。

18歲遠走他鄉，回到父母親的母校研究阿帕拉契文化的英文系博士生瑪麗‧曼斯畢克(Mary Manspeaker)說，回到家鄉卻聽到，英文系不重要，西維州非我立足之地，怎不令人傷心欲碎？

美國教師聯盟(AFT)說，西維大學的經費危機，只能以「嚴酷、災難」來形容。

預算 疫情 投票

上一則

習近平將缺席G20峰會 印度人士：不來更好、是中國損失

下一則

這運動有錢人才玩？常春藤校隊選手 近9成來自私校

延伸閱讀

受神學士威脅…5名阿富汗女性轉移法國 將尋求庇護

受神學士威脅…5名阿富汗女性轉移法國 將尋求庇護
申請大學自傳還要不要提族裔？關鍵在羅伯茲執筆內容

申請大學自傳還要不要提族裔？關鍵在羅伯茲執筆內容
蒙市圖書館 增周一服務

蒙市圖書館 增周一服務
物超所值大學 洛州大美西第一

物超所值大學 洛州大美西第一

熱門新聞

視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
中國留學生齊太磊(中)在槍殺老師後被捕，29日在法庭上過堂，法官裁決不准交保。（美聯社）

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

2023-08-30 20:26
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬