西維大廢除文科引反彈 讓步願留5名中文、西語教師

西維吉尼亞大學學生8月在校園抗議校方裁減外語與文科。(美聯社)

為撙節開支，打算廢除整個外語系和英文數學及音樂研究所的西維吉尼亞大學，在學生抗議與陳情下，改為建議董事會保留外語系24名全職教師當中的五名，教授中文和西班牙文，董事會9月15日將投票 表決。

州長賈斯提斯(Jim Justice)8月22日撥款4500萬元在另一所州立大學馬歇爾大學成立網路安全中心時表示，教育預算 雖然艱困，「我們絕對會浴火重生」。

目前預算短缺4500萬元的西維大學，再怎麼喊窮，州議員都無動於衷，眼看著它繼續走在新冠疫情 後，學生銳減、收入銳減、債務日增、校舍欠修的萎縮之路。

西維大學的經費困境，是美國大學的縮影。五年來，預算累計短缺達7500萬元的西維大學打算裁掉32個科系，包括外語系和英文、數學、音樂系的碩士班和博士班。這大概是全美國大學裁減外語教師最嚴重的案例。

經過一番請願後，外語系保留五名教授中文和西文的教師，也暫時「救」下文藝創作研究所，英文系師資裁減四分之一強，保留不到四分之三。

西維吉尼亞大學學生8月在校園抗議校方裁減外語與文科。(美聯社)

州議員認為，大學學位要能配合畢業後求職以及職業薪給，也就是參議會財政委員會主席塔爾(Eric Tarr，共和黨)說的，「找得到工作」的文憑，才值得用公帑補助。

18歲遠走他鄉，回到父母親的母校研究阿帕拉契文化的英文系博士生瑪麗‧曼斯畢克(Mary Manspeaker)說，回到家鄉卻聽到，英文系不重要，西維州非我立足之地，怎不令人傷心欲碎？

美國教師聯盟(AFT)說，西維大學的經費危機，只能以「嚴酷、災難」來形容。