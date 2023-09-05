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WSJ民調：73%嫌拜登太老不適合再選 57%不滿任內表現

編譯尤寶琪／綜合4日電
根據華爾街日報最新民調，如果是拜登和川普再戰，兩人目前支持相當。照片為兩人2020年的電視辯論。（美聯社）
根據華爾街日報最新民調，如果是拜登和川普再戰，兩人目前支持相當。照片為兩人2020年的電視辯論。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)最新民調顯示，多數選民認為，爭取連任的拜登總統，在年滿80歲的情況下要再做四年實在太老了，且也不滿他處理經濟和其他重要問題的方法。

選民對拜登年齡和表現的負面看法，顯示在華爾街日報的最新民調上，僅39%的受訪者對拜登持正面看法，高達57%的人不滿他的工作表現；且如果拜登再度對決川普，兩人將勢均力敵，支持率皆為46%。

但儘管拜登和川普年歲僅相差三年，高達73%的受訪者認為拜登太老，不適合連任，僅有47%的人認為高齡77歲的川普太老了；另外，有高達三分之二的民主黨人表示，拜登年紀真的太大了。

就任內表現成就方面，僅40%受訪者認為拜登達標，51%的人認為川普有達標；而在適任心智方面，川普則是領先拜登10個百分點，有46%的受訪者認為川普心智上更適任，僅36%的人認為拜登適任。

不過在人格特質上，拜登比川普要受歡迎；約48%的受訪者表示拜登更受人喜愛，僅31%的人這樣看川普；約45%的人認為拜登可信，38%的人認為川普是誠實的。

儘管拜登過去幾個月以來，四處宣傳自己的經濟成就，但仍有高達58%的受訪者認為，過去兩年的經濟變糟了，只有28%的人認為生活有所好轉，更是有高達四分之三的受訪者認為，通膨持續惡化。

這些針對經濟上的負面看法，恐對拜登爭取連任帶來不小的阻力，尤其是在2020年幫拜登擊敗川普的獨立派中間選民之中；密西根州一位育有三子的資訊經理辛格(Shivkumar Singh)就認為，目前經濟情況擠壓到中產階級，尤其是對有孩子的家庭來說；辛格就是在2020年選擇支持拜登的獨立派選民，但如今卻對拜登能力出現質疑，並開始考慮是否要在2024年大選中做出不同的選擇。

56歲的民主黨選民、北卡羅來納州教師伊麗莎白‧班克森(Elizabeth Bankson)也表示，拜登雖做得不錯，但仍希望有其他選擇；她說：「100%是因為他的年齡。他做得很好，但80歲的人在身體和心智上出問題的風險太高了。」

拜登 川普 華爾街

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