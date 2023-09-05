我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

工會向底特律3車廠要求加薪46%、恢復養老金 罷工一觸即發

編譯周芳苑／綜合4日電
美國汽車工會成員4日在底特律遊行，要求加薪，否則將發動罷工，對汽車商及車價都會產生重大影響。（美聯社）
美國汽車工會成員4日在底特律遊行，要求加薪，否則將發動罷工，對汽車商及車價都會產生重大影響。（美聯社）

隨著合約到期日步步逼近，聯合汽車工會(United Auto Workers, UAW)主席費恩(Shawn Fain)4日在勞工節遊行時放話，如果底特律三大車廠14日之前不能拿出公平合約，將發動罷工

聯合汽車工會先前向通用汽車(GM)、斯泰蘭蒂(Stellantis)和福特(Ford)要求加薪46%、每周32小時工作制但帶薪40小時、恢復傳統養老金；就連54歲的費恩本人都覺得工會所提三大要求「大膽」。

獲利高達數十億元的三大車廠已斷然拒絕，認為這些要求不切實際；聯合汽車工會的14萬6000名成員罷工的可能性升高，車價恐進一步上漲。

近來全美各行各業工會愈來愈大膽， 罷工和罷工威脅日增。

費恩4日在底特律向勞工節遊行群眾發表談話，信誓旦旦要以任何必要方式爭取新合約。

費恩將工會與車廠合約談判形容為億萬富翁與普通中產階級工人間的戰爭；他上個月在臉書直播時譴責斯泰蘭蒂合約提案是垃圾。

過去十年，底特律三大車廠坐擁厚利，淨收入1640億元， 執行長年薪數百萬元。費恩抱怨，這些公司給予高層與普通工人的待遇標準不一。

聯合汽車工會成員如果對三大車廠都罷工，三個月內可能耗盡工會罷工基金。安德森經濟集團(Anderson Economic Group)推估，罷工即使僅10天，三大車廠便將損失近10億元。

工會上周投訴斯泰蘭蒂、通用勞動政策不公，費恩並指出，福特拒絕工會大部分要求已「侮辱我們的價值」。三大車廠稱工會指控毫無根據。

工會工人在底特律的勞工節遊行中揚言可能罷工。

車廠表示，如果大方與工會和解將使成本遠高於競爭對手。康乃爾大學勞工教授卡茨(Harry Katz)表示，加計福利，三大車廠工人每小時收入約60元，在美設廠的外國車廠僅40至45元。

諮詢公司AutoForecast Solutions分析師菲奧拉尼(Sam Fiorani)說，車廠將把增加的勞力成本轉嫁給消費者，車價將更昂貴，勢必失去競爭力。

再加上罷工將減少經銷商已吃緊的車輛供應，更助長車價漲勢。

罷工 勞工 臉書

上一則

WSJ民調：73%嫌拜登太老不適合再選 57%不滿任內表現

下一則

平權措施推翻後 申請大學要提族裔嗎？ 看看大法官怎麼說

延伸閱讀

好萊塢編劇、演員罷工 8月少了1.68萬個就業機會

好萊塢編劇、演員罷工 8月少了1.68萬個就業機會
工會醞釀罷工 底特律3大車廠恐停擺

工會醞釀罷工 底特律3大車廠恐停擺
令人窒息高溫襲芝 今起嚴防中暑 6避暑中心開放

令人窒息高溫襲芝 今起嚴防中暑 6避暑中心開放
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
中國留學生齊太磊(中)在槍殺老師後被捕，29日在法庭上過堂，法官裁決不准交保。（美聯社）

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

2023-08-30 20:26
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬