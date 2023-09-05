工會向底特律3車廠要求加薪46%、恢復養老金 罷工一觸即發

美國汽車工會成員4日在底特律遊行，要求加薪，否則將發動罷工，對汽車商及車價都會產生重大影響。（美聯社）

隨著合約到期日步步逼近，聯合汽車工會(United Auto Workers, UAW)主席費恩(Shawn Fain)4日在勞工 節遊行時放話，如果底特律三大車廠14日之前不能拿出公平合約，將發動罷工 。

聯合汽車工會先前向通用汽車(GM)、斯泰蘭蒂(Stellantis)和福特(Ford)要求加薪46%、每周32小時工作制但帶薪40小時、恢復傳統養老金；就連54歲的費恩本人都覺得工會所提三大要求「大膽」。

獲利高達數十億元的三大車廠已斷然拒絕，認為這些要求不切實際；聯合汽車工會的14萬6000名成員罷工的可能性升高，車價恐進一步上漲。

近來全美各行各業工會愈來愈大膽， 罷工和罷工威脅日增。

費恩4日在底特律向勞工節遊行群眾發表談話，信誓旦旦要以任何必要方式爭取新合約。

費恩將工會與車廠合約談判形容為億萬富翁與普通中產階級工人間的戰爭；他上個月在臉書 直播時譴責斯泰蘭蒂合約提案是垃圾。

過去十年，底特律三大車廠坐擁厚利，淨收入1640億元， 執行長年薪數百萬元。費恩抱怨，這些公司給予高層與普通工人的待遇標準不一。

聯合汽車工會成員如果對三大車廠都罷工，三個月內可能耗盡工會罷工基金。安德森經濟集團(Anderson Economic Group)推估，罷工即使僅10天，三大車廠便將損失近10億元。

工會上周投訴斯泰蘭蒂、通用勞動政策不公，費恩並指出，福特拒絕工會大部分要求已「侮辱我們的價值」。三大車廠稱工會指控毫無根據。

工會工人在底特律的勞工節遊行中揚言可能罷工。

車廠表示，如果大方與工會和解將使成本遠高於競爭對手。康乃爾大學勞工教授卡茨(Harry Katz)表示，加計福利，三大車廠工人每小時收入約60元，在美設廠的外國車廠僅40至45元。

諮詢公司AutoForecast Solutions分析師菲奧拉尼(Sam Fiorani)說，車廠將把增加的勞力成本轉嫁給消費者，車價將更昂貴，勢必失去競爭力。

再加上罷工將減少經銷商已吃緊的車輛供應，更助長車價漲勢。