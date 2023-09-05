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2024兩黨得票差距可能僅7% 少數州決定勝負

記者顏伶如／綜合報導
川普和拜登可望明年二度交手。圖為川普支持者製作的紀念品。（歐新社）
川普和拜登可望明年二度交手。圖為川普支持者製作的紀念品。（歐新社）

有線電視新聞網(CNN)4日報導，一年之後的勞工節，將是2024年大選季節的正式起跑點，雖然選戰仍充滿許多不確定因素，但戰場逐漸縮小的趨勢相當明顯，勝敗之分最後將取決於少數幾州，兩黨得票率差距可能在7%至8%左右，甚至只有4%。

前總統柯林頓任內的白宮首席政治顧問索斯尼克(Doug Sosnik)說，對於決定美國政治的前途，從來不曾出現「這麼少人有這麼大影響」的前例。

報導指出，多數州在過去幾次總統大選中，選民投票結果相當固定。有20州在過去四次總統大選裡固定投給民主黨候選人，從2008年的歐巴馬到2020年的拜登，另外20州則是固定投給共和黨候選人。

也就是說，全美50州當中，有40州在過去四次總統大選出現相同投票模式，80%的比率創下20世紀初期以來新高。從2008年大選以來，兩黨都有機會翻盤的搖擺州(swing states)只有10州，名單上包括川普執政期間固定投給共和黨的印第安納州、愛阿華州、俄亥俄州、佛羅里達州，歐巴馬在2008年贏得北卡羅來納州，但後來北卡選民在聯邦選舉時，投票越來越傾向支持共和黨。

圖為內華達州的共和黨志工在招募成員。(Getty Images)
圖為內華達州的共和黨志工在招募成員。(Getty Images)

對於2024年大選，維吉尼亞大學政治研究中心「薩巴托水晶球」(Sabato's Crystal Ball)研究小組、非黨派線上通訊「庫克政治報告」(Cook Political Report)以不同研究方式完成的分析報告，結論都是亞利桑納州、喬治亞州、威斯康辛州在2024年大選仍是搖擺州；密西根州、內華達州、賓州、北卡羅來納州選情相當緊張，但「薩巴托水晶球」評估民主黨在賓州贏面略高。

專家分析顯示，能夠在共和黨初選勝出的候選人，到了2024年大選時，想贏得新罕布夏州恐有困難，特別是在社會議題的政見方面，立場可能顯得過於保守。

報導指出，四次總統大選裡固定投給民主黨候選人的20州當中，內華達州在2024年最可能被共和黨拿下；即使共和黨攻下內華達州，保住密西根州與賓州，但拜登贏得亞利桑納州、喬州、威州任何一州，就能跨越270張選舉人票當選門檻。

共和黨 北卡羅來納州

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