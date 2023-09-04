工會醞釀罷工 底特律3大車廠恐停擺

底特律市三大汽車廠與「聯合汽車工會」(UAW)的勞動合約即將屆期，但勞資談判分歧仍大。(美聯社)

底特律市三大汽車廠與「聯合汽車工會」(UAW)的勞動合約即將在14日屆期，但勞資談判分歧仍大，工人若發動罷工 致車廠停擺，恐造成經濟重大損失；若發生長期罷工，勢將重擊中西部幾個州，讓車廠的獲利重挫。

紐約時報報導，工會會長費恩(Shawn Fain)已要求工會成員們準備，假如加薪、改善福利等一長串要求未獲滿足，就展開罷工。

「聯合汽車工會」會長費恩已表示，如加薪、福利等要求未獲改善，工會成員們準備罷工。(路透)

通用、福特、斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠任一家發生長期罷工，都會造成重大經濟損失；若三家都發生罷工，對全國經濟都會造成廣泛、重大影響，而費恩已表示，今年願意號召這麼做。

密西根州「安德森經濟團體」(Anderson Economic Group)執行長安德森(Patrick Anderson)指出，假如發生全體罷工，即便為期很短，全密西根乃至全國，經濟都將蒙受重大損失。

汽車業勞資談判也牽動政治。拜登 總統表示，聯合汽車工會理當取得能支撐中產階級的勞動合約，他已指派白宮 聯絡官員居中斡旋工會及汽車廠。但是，直到目前工會還沒力挺拜登連任競選，部分原因在擔憂電動車相關就業機會，在聯邦補貼下造出來，但工會所得份額不夠。

勞資達成協議，在14日前談妥合約，或者逾期仍談判、不罷工，都有可能出現。只是費恩多次強調14日為最後期限，屆時罷工可能展開。費恩的立場，就開戰、對峙意味而言，遠比前幾任會長來得強。

市場研究員費奧蘭尼(Sam Fiorani)表示，工會高層現在擺的姿態，是他們必須向工會成員證實，自己真是為他們而戰，因此不罷工好像不太可能。

包括外資但在美設廠的整個汽車產業占國內生產總值約3%；安德森經濟團體估計，底特律三大車廠罷工10天，工資總損失就達8590億元，資方損失9890億元。