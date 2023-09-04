執法人員、醫療和航空…高風險行業缺工 恐危及公安

缺工現象對勞工來說是轉機，可找到更好的福利與雇主，比如快遞公司優比速部分司機的年收入高達17萬元。(美聯社)

勞力短缺嚴重影響執法人員、醫療和航空等高風險行業。紐約時報 報導，部分行業人力短缺，可能會對公共健康和安全造成可怕的後果，如飛航管制員人力不足，可能增加飛機擦撞事件的風險。

儘管人工智慧(AI)蓬勃發展，製造業缺人可能拖累美國躍進式成長，不僅影響特定產業，也觸動整體經濟。

不只產業領域，全國學校的教師、校車司機或社工人數也不足，幼保產業也面臨同樣狀況，家長找不到保母，或是負擔不起，不僅影響家長本身的工作，也為其家長所在的產業領域。

警察單位招募新血，矯治機關也缺人；3月的一項報告指出，聯邦監獄 中有約21%的矯治職缺無人遞補，這讓監獄暴力事件頻傳，受刑人的健康問題也有所增加。

美國正步入老年社會，加入職場的年輕人愈來愈少，加上失業率極低，形同無新進人員能滿足工作需求。

部分高風險的缺工現象與薪資相關，如學校或警務單位的調薪幅度，通常無法與薪酬較高的私人企業相提並論。

工作環境也在新冠肺炎疫情 後改變，許多企業提供遠端等彈性較大的工作條件後，必須當面處理的高壓職缺徵不到人遞補。另一方面，與專業技術與技能相關的工作，必須有專業人士才能處理，例如醫護人員處理病患的需求等。

對勞工而言，缺工不是危機，而是轉機，勞動市場吃緊意味著調薪、福利改善與更好的雇主。舉例而言，快遞公司優比速(UPS)開出優渥條件，部分司機的年收入高達17萬元。

零售與餐飲業雇主則已找到應對缺工常態的辦法，除了調高薪資、縮短工時，也更加依賴自動化工具，如自助結帳系統、送餐機器人等。