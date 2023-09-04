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好萊塢編劇、演員罷工 8月少了1.68萬個就業機會

編譯潘勛／綜合3日電
演員派翠克‧法比安(左)和作家彼得‧古爾德與美國演員工會的成員一起罷工活動。(Getty Images)
演員派翠克‧法比安(左)和作家彼得‧古爾德與美國演員工會的成員一起罷工活動。(Getty Images)

好萊塢劇作家及演員罷工的影響力，對電視電影產業影響很大，該領域的就業機會減少，連帶讓8月就業數據沒那麼亮眼，目前主流影視公司與兩工會，就工作合約的磋商仍告卡關，於是光在8月，影視產業的就業機會就蒸發1萬6800個。

紐約時報，因為劇作家及演員罷工之中，電視電影生產大致停頓，這個部分就業機會減少1萬6800個，乍看在整個產業的43萬8000個工作當中，占比不算大，但罷工對整個產業造成的大小阻塞，整體打擊力道被低估計了，特別在洛杉磯一地，消費力量就減少很多。

這次影劇界關門，始於美國編劇工會(Writers Guild of America)5月罷工，洛杉磯電影界指出，光在第二季演藝活動相形去年同期就減少28.8%。

當成員16萬以上的美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會(SAG-AFTRA)與最大影劇業者的合約屆期，7月加入罷工，大小阻塞就散布開來。

然而，演員及劇作家罷工，不代表薪酬名單少一個就只一個。舉個例子，很多SAG-AFTRA的成員替電視新聞台工作，他們沒罷工。在電影、電視劇演出的人通常是簽合約，有時一天有時一周，而沒進入持久的雇用關係。空窗期間他們習慣兼職，例如當服務生或設計網站。罷工期間他們也獲准到劇場工作及拍廣告，還有些個別、同意工會條件的專案可以做。

就算沒有工作，大多數人還能靠著重播費賺些錢，話雖如此，這種收入隨著串流興起已告下降，而且隨著罷工月數拖長，也會減少。

SAG-AFTRA洛杉磯分會長龍祖蒂(Jodi Long)表示，演員們習於自由接案，能夠罷工下去，目前真正影響到就業市場是片場人員，例如髮型、化妝、燈光、舞台工及後製人員。

罷工 就業 洛杉磯

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