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移民法院積案今年料將增100萬件 裁決一等就10年

記者胡玉立／綜合報導
圖為德州艾爾帕索市的無證客排隊準備上巴士，被送往另一個隔離中心。（美聯社）
圖為德州艾爾帕索市的無證客排隊準備上巴士，被送往另一個隔離中心。（美聯社）

國會幾十年來一直在爭論如何減少非法越境移民流動，然而，那些未經許可居住在美國的尋求庇護者或因違反聯邦移民法被捕的無證移民，始終面臨著法律瓶頸，立法者也沒有採取太多措施來解決問題，導致僵局進一步惡化。

美國移民法院系統在1983年創建，目的是確定誰可以留下來、誰不能留下來，但多年來案件持續積壓，加上大規模非法移民增加，判決流程大受阻礙。移民律師、研究人員和兩黨政界人士紛紛表示，法院裁決遲緩，彰顯移民系統不堪重負、人手不足。

研究全球移民的非營利組織移民研究中心(Center for Migration Studies)科爾文(Donald Kerwin)表示，長期拖延不是移民法官的錯，主要是聯邦移民預算短缺；預算被集中在邊境治安和逮捕非法移民上。

華爾街日報報導，拜登政府優先考慮快速審理的案件，首先是新抵境者和有犯罪紀錄的外國人。低優先審理等級者可繼續透過法院系統設法贏得永久居留權；這條道路為無證移民提供了在美居住許可，但他們也因此陷入法律困境。數以百萬計無證移民在美國開始生活，大多數人等待多年，想了解能否獲准永遠留下。

46歲的墨西哥移民奎利亞爾(Albino Cuellar Razo)2013年前因為在路上非法回轉被捕，案子被轉送到內布拉斯加州奧馬哈聯邦移民法庭，但他申請成為合法永久居民案件屬於低優先審理層級，裁決結果至今未明；談到一等就是10年，他說：「這是一種虐待。」

奧馬哈法庭審理速度比全國任何法庭都落後。三名法官負責審理近3萬2000起案件，平均等待時間為2.7年，申請庇護的移民平均等待時間為5.8年，全國最久。

奧馬哈移民律師山本(Rachel Yamamoto)說，她代理的移民案件可以追溯到2008年，「我從事這行很久了，對官僚誤人的容忍度相當高，但這已經到了新境界。」

移民法庭法官今年預計將完成50萬起案件，將創下紀錄。但積壓案件預計將增加100萬件。

非法移民 預算 庇護

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