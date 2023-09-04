移民法院積案今年料將增100萬件 裁決一等就10年

圖為德州艾爾帕索市的無證客排隊準備上巴士，被送往另一個隔離中心。（美聯社）

國會幾十年來一直在爭論如何減少非法越境移民流動，然而，那些未經許可居住在美國的尋求庇護 者或因違反聯邦移民法被捕的無證移民，始終面臨著法律瓶頸，立法者也沒有採取太多措施來解決問題，導致僵局進一步惡化。

美國移民法院系統在1983年創建，目的是確定誰可以留下來、誰不能留下來，但多年來案件持續積壓，加上大規模非法移民 增加，判決流程大受阻礙。移民律師、研究人員和兩黨政界人士紛紛表示，法院裁決遲緩，彰顯移民系統不堪重負、人手不足。

研究全球移民的非營利組織移民研究中心(Center for Migration Studies)科爾文(Donald Kerwin)表示，長期拖延不是移民法官的錯，主要是聯邦移民預算 短缺；預算被集中在邊境治安和逮捕非法移民上。

華爾街日報報導，拜登政府優先考慮快速審理的案件，首先是新抵境者和有犯罪紀錄的外國人。低優先審理等級者可繼續透過法院系統設法贏得永久居留權；這條道路為無證移民提供了在美居住許可，但他們也因此陷入法律困境。數以百萬計無證移民在美國開始生活，大多數人等待多年，想了解能否獲准永遠留下。

46歲的墨西哥移民奎利亞爾(Albino Cuellar Razo)2013年前因為在路上非法回轉被捕，案子被轉送到內布拉斯加州奧馬哈聯邦移民法庭，但他申請成為合法永久居民案件屬於低優先審理層級，裁決結果至今未明；談到一等就是10年，他說：「這是一種虐待。」

奧馬哈法庭審理速度比全國任何法庭都落後。三名法官負責審理近3萬2000起案件，平均等待時間為2.7年，申請庇護的移民平均等待時間為5.8年，全國最久。

奧馬哈移民律師山本(Rachel Yamamoto)說，她代理的移民案件可以追溯到2008年，「我從事這行很久了，對官僚誤人的容忍度相當高，但這已經到了新境界。」

移民法庭法官今年預計將完成50萬起案件，將創下紀錄。但積壓案件預計將增加100萬件。