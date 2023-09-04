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無證客安置費高達120億壓垮財政 紐約市長與拜登翻臉

編譯俞仲慈／綜合3日電
無證客危機令紐約焦頭爛額，圖為紐約街頭的無證客家庭。(記者和釗宇／攝影)
無證客危機令紐約焦頭爛額，圖為紐約街頭的無證客家庭。(記者和釗宇／攝影)

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約市長亞當斯(Eric Adams)為了收容源源不斷的無證移民，市府已把資源用盡，在多次向白宮求助無門後，亞當斯和拜登總統互丟皮球，原本的政治盟友關係已然破裂，而且雙方不惜撕破臉、公開叫陣。

據了解，早在去年10月，亞當斯為了解決紐約市移民危機，親赴白宮討救兵無果後，甚至在白宮幕僚長辦公室對著一群總統幕僚抱怨：「簡直就是領導無方。」

拜登政府推出的新移民政策，導致無證移民不斷湧入紐約市，自2022年春季以來，紐約市無證移民人數累計逾10萬人，安置經費預估高達120億元，形成市府財政一大負擔。

雖然白宮政府事務辦公室(White House Office of Intergovernmental Affairs)主任裴瑞茲(Tom Perez)和白宮副幕僚長昆立安(Natalie Quillian)居中協調處理，但是移民危機絲毫沒有進展。

據了解，亞當斯為處理移民問題，早已焦頭爛額，甚至無暇顧及其他重要市政。紐約州民主黨籍聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)也為亞當斯抱屈，並強調：「移民危機愈演愈烈，共和黨人拿來大做文章，自家人卻袖手旁觀。」

因此亞當斯市府團隊決定和白宮撕破臉，藉此要求聯邦政府出面，一位接近白宮的消息人士表示：「攻擊來自對手是一回事，但連自家人都質疑，情況完全不同。」

據了解，亞當斯要求白宮加速無證移民就業申請程序，以便讓紐約市的無證移民可以盡快合法工作，不須依賴社會救濟，但現行移民法規，申請庇護與工作許可的手續有150天等待期，外加30天批准等待期，由於申請人數眾多，文件堆積如山，根本緩不濟急。

紐約市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)直言：「我們對聯邦政府的要求，維持不變，但坦白說，依然懸而未決。」

移民 白宮 亞當斯

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