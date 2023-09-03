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颶風伊達利亞災損逾百億 佛州有人趁亂打劫 居民憂治安

編譯潘勛／綜合2日電
颶風伊達利亞肆虐後，估計重建需要200億元以下，圖為佛州馬蹄灘房屋受損。(路透)
颶風伊達利亞肆虐後，估計重建需要200億元以下，圖為佛州馬蹄灘房屋受損。(路透)

颶風伊達利亞(Idalia)侵襲佛州、喬治亞、南北卡羅來納等州，造成災害，但「穆迪分析」(Moody's Analytics)機構認為，災損介於120億到200億元之間，相形其他大型颶風來得少；只是，佛州一男一女趁颶風過後打劫一處民宅，居民擔心穿窬之盜會趁警力吃緊之際，洗劫墨西哥灣沿岸木質住宅區。

福新新聞網(Fox News)2日報導，穆迪分析機構8月31日發布初步估計指出，伊達利亞颶風造成風雨災損，經濟岔斷，但金額估計在120億到200億之間；穆迪分析資深主任卡敏斯(Adam Kamins)指出，跟其它天災一樣，伊達利亞颶風造成的災損，主要與房地產有關，但跟其他最近幾場颶風不同，這次大部分災損倒不是來自一些郡區殘破不堪，反而是遼闊、多州地區，受損雖大但並非滿目瘡痍。

報告指出，因為伊達利亞掃過較為鄉下地區，移動迅速，不像去年伊恩(Ian)颶風蹂躪佛州南部人口較稠密區，造成1129億元災損，這次風災損害據估輕微得多。

穆迪分析指出，伊達利亞24小時左右便已出海，雖造成土石流，但不像速度較慢的颶風，沒在內陸造成致災的洪水；單是房地產損失估在100到160億元之間，經濟損失在20到40億元。

據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)數據，美國史上災損最嚴重的是2005年卡翠納(Katrina)颶風的1938億元，其次為2017年哈維(Harvey)颶風的1550億元，伊恩排第三。

美聯社報導，伊達利亞雖未造成重大災損，但佛州馬蹄灘(Horseshoe Beach)傳出一起入侵民宅搬財物案；帕爾梅托(Palmetto)市一對男女來到濱海一處宅邸，把東西搬上租來的皮卡車，被佛州魚類及野生保育廳的警官發現；一名嫌犯向警方表示，屋主允許他們來搬東西，但經洽詢，屋主說沒這回事。

兩名嫌犯均被控趁緊急事件發生，入侵空屋打劫罪、重大竊盜、入侵他人房地產罪名，目前保釋金各為100萬元。

當局深夜11時在馬蹄灘頒布宵禁；警方表示，必定嚴厲打擊這類犯罪行為。

颶風伊達利亞肆虐後，估計重建需要200億元以下，圖為佛州馬蹄灘房屋受損。(路透)
颶風伊達利亞肆虐後，估計重建需要200億元以下，圖為佛州馬蹄灘房屋受損。(路透)

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